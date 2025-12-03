Fermerët grekë që protestojnë bllokojnë pikën kufitare Greqi-Turqi

Porta Kufitare Bahcekoy (Kipi) midis Greqisë dhe Turqisë u mbyll të martën për automjete të rënda për shkak të protestës së fermerëve, raporton Anadolu.
Raportohet se Porta Kufitare Kipi në anën greke është mbyllur për kamionë dhe automjete të tjera të rënda për shkak të protestës së organizuar nga fermerët.
Zyrtarët e doganave për Anadolu thanë se kalimet e automjeteve private po vazhdojnë si zakonisht dhe se negociatat midis fermerëve dhe autoriteteve janë duke vazhduar.
Si pjesë e protestave të mbajtura në të gjithë Greqinë, fermerët herë pas here kanë bllokuar autostradat.
Të dielën, fermerët grekë protestues u përleshën gjithashtu me policinë pranë qytetit qendror të Larisës.
Fermerët grekë planifikojnë të përshkallëzojnë fushatën e tyre për rritjen e kostove të prodhimit, vonesën e kompensimit dhe problemet me agjencinë shtetërore të pagesave bujqësore, OPEKEPE.
Në qershor, Komisioni Evropian gjobiti Greqinë me 392.2 milionë euro për një mashtrim të madh me subvencionet bujqësore që daton që nga viti 2016.