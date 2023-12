“Fillon epoka e re” – Alfa Romeo publikon fotografinë misterioze

Alfa Romeo ka publikuar një fotografi misterioze në faqen e saj zyrtare në Facebook, ku shfaqen vetëm dritat e pasme LED të modelit Tonale C-SUV dhe mbishkrimi: “Fillon një epokë e re”.

Marka italiane nuk ka dhënë asnjë informacion tjetër në rrjetet sociale, përveçse ftoi fansat të ndjekin lajmet, ndaj mund të spekulojmë vetëm në bazë të asaj që shohim, transmeton Telegrafi.

Kjo “epokë e re” mund të interpretohet si një aluzion për Alfa Romeo EV të parë të konfirmuar për vitin 2024, por dritat e pasme i përkasin qartë modelit Tonale C-SUV.

A do të thotë kjo që Alfa Romeo po lë të kuptohet për një version të ri të Tonale? SUV-i kompakt, i cili bazohet në platformën e vjetër FCA Small Ëide në vend të STLA Medium më të ri, aktualisht është i disponueshëm me opsione motori me naftë, benzinë, hibrid dhe plug-in hibrid.

Kreu i departamentit të prodhimit të Alfa Romeo ka thënë qysh në vitin e kaluar, se janë të gatshëm për prodhimin e Tonale elektrik, afërsisht në të njëjtën kohë, pati konfirmuar drejtori ekzekutiv se janë duke punuar në të, por që nuk do të miratojë prodhimin nëse nuk bëhet fjalë për diçka të “nivelit të lartë”.

Alfa Romeo është zotuar të bëhet një markë vetëm për EV deri në vitin 2027, kur Giulia dhe Stelvio do të hiqen gradualisht së bashku me versionet e Tonale me motorët SUS.