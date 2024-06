Fluksi i emigrantëve/ Tensionohet situata në kufirin Poloni-Bjellorusi

Të rrethuar nga pylli i dendur, një duzinë njerëzish janë mbledhur pranë gardhit me tela me gjemba përgjatë kufirit me Bjellorusinë, duke pritur mundësinë e duhur për t’u ngjitur ose për të gjetur një mënyrë dhe për të lëvizur në perëndim drejt Polonisë.

Në Europë, ka një klimë të tensionuar lidhur me imigracionin pasi partitë e ekstremit të djathtë që bëjnë thirrje për kontrolle më të forta përballen me fraksionet centriste në zgjedhjet europiane të Polonisë nesër, të dielën.

Në këtë vend, konfrontimi ka një karakter të veçantë gjeopolitik. Polonia dhe Bashkimi Europian kanë akuzuar Bjellorusinë dhe Rusinë se po përpiqen të nxisin kaos në vitin 2021 duke shtyrë emigrantët përtej kufirit, me Varshavën që e quajti atë “luftë hibride”. Minsku dhe Moska i kanë hedhur poshtë këto akuza.

Numri i emigrantëve është rritur kohët e fundit, sipas shifrave të qeverisë polake. Dhe këtë javë, ajo që Polonia e konsideron një luftë u regjistruar një viktimë, kur një ushtar që patrullonte kufirin iu nënshtrua plagëve kur u përball me emigrantët më 28 maj.

Në përgjigje, qeveria e qendrës, pro-BE e kryeministrit Donald Tusk njoftoi planet për të rivendosur një zonë të ndaluar përgjatë kufirit.

Pranë gardhit, grupi vazhdon të presë. Ahmed Lebek, 24 vjeç, nga Aleppo, Siri, tha se ka qenë atje për më shumë se një muaj. Vëllai i tij e braktisi përpjekjen dhe u kthye në Bjellorusi, ndonëse që atëherë nuk ka pasur asnjë lajm.

“Kam ardhur nga lufta për të gjetur një jetë të mirë. Por është shumë e vështirë të kalosh kufirin,” tha Ahmed, 35 vjeç, një mësues i anglishtes nga Siria. Ai vetë ka tentuar katër herë të ngjitet në gardh.

Sipas rregulloreve aktuale, migrantët mund të aplikojnë për azil në Poloni, një shtet anëtar i BE-së, pasi të jenë në tokën polake. Një nga ata që arriti të kapërcejë gardhin një ditë më parë ishte Noaman Al-Hemiari, një dizajner grafik 24-vjeçar nga Jemeni.

Në pyllin në anën polake të kufirit, ai dhe shokët e tij ndërtuan një shkallë nga druri, copa rrobash dhe qese plastike dhe u ngjitën në gardh pasi u errësua.

Ai fillimisht kishte aplikuar për një vizë studentore polake nga Jemeni, e cila iu refuzua, përpara se të udhëtonte në Moskë, më pas në Bjellorusi dhe më pas në kufi ku qëndroi për 22 ditë. /abcnews