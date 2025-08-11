Folia plastike nuk do të ngjitet më kurrë: Ja çfarë duhet të bëni

Provojeni këtë truk që është shumë i thjeshtë!
Mjafton ta vendosni folinë plastike në ngrirës dhe do ta zgjidhni një problem që ju ka munduar për vite me radhë.
Nëse e mbani folinë plastike në ngrirës, kjo mund t’jua lehtësojë ndjeshëm punën. Ndoshta nuk e keni menduar kurrë, por me siguri ju ka ndodhur shpesh që të keni probleme kur punoni me folinë transparente.
Ky truk e përmirëson përdorimin e folisë. Ftohja në ngrirës ndryshon molekulat sipërfaqësore të saj, duke reduktuar elektricitetin statik dhe duke e penguar atë të ngjitet në duar apo në vetvete. Kështu, kur ta nxirrni, mund ta shpalosni dhe ta përdorni shumë më lehtë.
Kur folia të ngrohet sërish, ajo do të bëhet prapë ngjitëse, kështu që keni mjaft kohë për ta përdorur sipas nevojës. Nëse e përdorni shpesh folinë plastike për ngrirjen e ushqimit, rekomandohet të përdorni dy deri në tre shtresa që ushqimi të ruhet më mirë dhe të mos marrë aromë të huaj.
Detaj interesant: Disa kuzhinierë profesionistë e ruajnë gjithmonë folinë plastike në frigorifer ose ngrirës, për ta pasur gati dhe për ta përdorur pa problem, veçanërisht kur paketojnë mish ose fruta delikate që nuk duhet të dëmtohen.