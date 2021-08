Fondacioni Freskia, aktivitet në përkrahje të jetimëve

Me aktivitetin “Kurseje një kafe…! Mendo edhe për ne!” fondacioni Freskia iu del në ndihmë jetimëve të shumtë në vendin tonë.

Në njoftimin në Facebook thuhet:

Fondacioni Freskia fton të gjithë miqtë, vullnetëmirët dhe të gjithë ata që janë të gatshëm për të ndihmuar dhe për t’u solidarizuar me të tjerët që të na përkrahin dhe të na mundësojnë t’u dalim në ndihmë jetimëve.

Ndihma mujore që Fondacioni Freskia ofron për jetimët është 35€/1muaj apo 420€ në vit.

Fondacioni Freskia, aktualisht ka nën përkujdesje mbi 100 jetim por, kërkesat janë shumë më të mëdha andaj edhe kërkojmë mbështetjen tuaj…

P.S

Për ata që duan të ndihmojnë nga jashtë Kosovës apo direkt përmes bankës këto janë të dhënat

Bank Details:

Bank Name: NLB Bank

SWIFT CODE: NLPR XK PR

iBAN CODE: Xk051701001600074675

Beneficiary Name:

FONDACIONI FRESKIA