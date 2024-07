Foshnja në Ga’za shpëtohet nga stomaku i nënës së vrarë nga ush’tria iz’raelite

Në një sulm të ushtrisë izraelite në kampin e refugjatëve Nuseirat në pjesën qendrore të Rripit të Gazës, u vra një grua palestineze, e cila ishte nëntë muajshe shtatzënë, por mjekët arritën t’i shpëtojnë foshnjën e saj, raporton Anadolu.

Siç raporton agjencia palestineze e lajmeve WAFA, mjekët në Spitalin Avde në kampin e refugjatëve Nuseirat kryen një operacion të suksesshëm dhe shpëtuan foshnjën nga stomaku i gruas shtatzënë e cila u soll e vdekur në spital në orët e para të mëngjesit.

Foshnja, falë përpjekjeve të mëdha të ekipit mjekësor dhe mjekëve, ka lindur me prerje cezariane. Më pas është vendosur në një inkubator në njësinë neonatale në Spitalin Aksa.

Spitali Avde ka vepruar si i vetmi spital me shërbime gjinekologjike dhe obstetrike në pjesën qendrore të qytetit që nga fillimi i masakrës izraelite mbi Rripin e Gazës.

This Palestinian baby, whose mother was killed in an Israeli airstrike on Al-Nuseirat refugee camp in #Gaza last night, did not have the chance to be named by his parents.

The baby, son of Ola al-Kurd, was miraculously delivered alive from his slain mother’s womb by doctors. His… pic.twitter.com/cGdhroT0Mk

— Dr. Zain Abbadi (@ZainAbbadi11) July 20, 2024