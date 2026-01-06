Foto false me Inteligjencë Artificiale, porosia u shënua e dorëzuar pa mbërritur fare

DoorDash ka konfirmuar se ka bllokuar një llogari pasi një përdorues raportoi se porosia e tij ishte shënuar si e dorëzuar me një foto të rreme të krijuar nga Inteligjenca Artificiale.
Ngjarja ndodhi më 27 dhjetor 2025, kur Byrne Hobart vuri re se ushqimi u shënua si i dorëzuar vetëm pak sekonda pas porosisë.
Fotoja e publikuar në aplikacion dukej si dera e shtëpisë së tij, por në realitet asnjë ushqim nuk ndodhej aty.
Rasti u bë viral në rrjetin X, ku disa përdorues vunë në dyshim vërtetësinë e tij.
Një përdorues tjetër i X, Dave, pretendoi se kishte përjetuar të njëjtën gjë, gjithashtu në Austin të Teksasit, në të njëjtën ditë. Ata gjithashtu ndanë dy imazhe të shtëpisë së tyre, njëra reale, tjetra e gjeneruar nga inteligjenca artificiale me një porosi ushqimi në pjesën e përparme.
DoorDash reagoi duke konfirmuar incidentin dhe duke marrë masa ndaj llogarisë përkatëse.
DoorDash është një platformë amerikane për shpërndarjen e ushqimit dhe produkteve të tjera, që lidh restorantet dhe dyqanet me klientët përmes drejtuesve të pavarur të shpërndarjes.