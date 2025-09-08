Fotot më të bukura të eklipsit të rrallë hënor i cili mahniti miliona njerëz në të gjithë globin

Të dielën në mbrëmje, një eklips hënor total siguroi imazhe spektakolare në mbarë botën.
Disa nga pamjet më të bukura janë përmbledhur këtu.
Një spektakël u vu re në qiellin e natës në shumë vende të botës të dielën në mbrëmje: një eklips hënor total.
Hëna shkëlqeu me ngjyrë të kuqërremtë.
Ajo ishte gjithashtu e dukshme në pjesë të Afrikës Lindore dhe Australisë për një kohëzgjatje të plotë prej një ore e 22 minutash.
Në Gjermani, eklipsi hënor ishte i dukshëm rreth orës 8 të mbrëmjes sipas orës qendrore të Evropës Qendrore.
Në Romë, hëna shkëlqeu përmes statujës së famshme të ujkonjës së Kapitolit ndërkohë.
Kur Kur ndodh një eklips hënor?
Një eklips total hënor ndodh kur Hëna është saktësisht në një vijë me Tokën dhe Diellin.
Dielli hedh hijen e Tokës mbi Hënë, duke e errësuar atë.
Pas eklipsit total, Hëna mbetet pjesërisht e mbuluar nga hija e Tokës, siç mund të shihet edhe në Lisbonë.
Ngjyra e kuqe e ndezur e Hënës, e cila mund të vërehet në Pakistan dhe gjetkë, është për shkak të atmosferës së Tokës që përthyen rrezet e Diellit dhe hedh komponentët e dritës së kuqe me valë të gjata mbi hënë.
Kushdo që e humbi eklipsin hënor dhe tani shpreson për tjetrin do të duhet të jetë i duruar: Spektakli natyror nuk do të jetë i dukshëm përsëri deri në prag të Vitit të Ri 2028.