Franca në alarm për dëborë dhe akull

Gjashtë rajone në Francën verilindore janë sot në një alarm portokalli për dëborë dhe akull për shkak të reshjeve të dëborës që priten edhe në lartësi shumë të ulëta, sipas ”Météo-France”.
Rajonet Jura, Doubs, Territoire de Belfort, Haute-Saône, Haute-Marne dhe Vosges do të mbeten në alarm të paktën deri në mesnatë, tha parashikuesi i motit në buletinin e tij të fundit, duke paralajmëruar për “vështirësi në drejtim”.
Të dielën, departamentet Jura dhe Doubs do të mbeten nën këtë nivel alarmi deri në orën 06:00.
”Météo-France” parashikon një periudhë reshjesh dëbore ndonjëherë edhe deri në fusha, me 5-10 centimetra të mundshme deri në 300 metra lartësi, pas kalimit të stuhisë ”Goretti”, e cila filloi në Gjermani dhe vendet e Beneluksit.
Reshjet e dëborës mund të kalojnë 10 centimetra, duke arritur deri në 20 centimetra, midis 400 dhe 500 metrave, dhe të arrijnë deri në 40 centimetra mbi 500 metra në zonat më të larta malore.