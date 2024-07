Francë: Aleanca e majtë fiton zgjedhjet, premton të njohë Pa’lestinën

Jean-Luc Melenchon, një udhëheqës i shquar i aleancës së krahut të majtë, Fronti i Ri Popullor, ka përsëritur angazhimin e tij për të njohur Shtetin e Palestinës pas fitores së koalicionit të tij në zgjedhjet e fundit të përgjithshme franceze.

Zgjedhjet e parakohshme, të nxitura nga Presidenti Emmanuel Macron, përfunduan me Frontin e Ri Popullor që siguroi shumicën e vendeve në parlament.

Në raundin e dytë të votimit, Fronti i Ri Popullor, një aleancë e përbërë nga katër parti të krahut të majtë, doli si forca kryesore me 178 deputetë.

Partia më e madhe brenda aleancës, France Unbowed, kryesohet nga Melenchon.

Duke festuar fitoren e zgjedhjeve, Melenchon tregoi gatishmërinë e tyre për të formuar një qeveri, duke pohuar: “Do të kemi një kryeministër nga Fronti i Ri Popullor”.

Melenchon theksoi mundësinë që vendime të rëndësishme të merren “me dekret” si në frontin kombëtar ashtu edhe në atë ndërkombëtar, duke theksuar se njohja e shtetit të Palestinës do të ishte një nga veprimet e tyre të para “sa më shpejt të jetë e mundur”.

Në raundin e dytë të kontestuar ngushtë, të majtët dhe mbështetësit e Macron bashkëpunuan në heshtje kundër ekstremit të djathtë.

Aleanca e Macron Together for Republika siguroi 150 vende, ndërsa aleanca e ekstremit të djathtë Rally National mblodhi 125 vende.

Mungesa e shumicës absolute, e përcaktuar si 289 deputetë në parlament, kërkon bashkëpunimin mes partive dhe aleancave të ndryshme politike për të krijuar një qeveri të re.

Formimi i kësaj qeverie do të varet nga aftësia e Frontit të Ri Popullor për të krijuar një koalicion me partitë e qendrës pa ndarje të brendshme.

Njohja e Shtetit të Palestinës ishte një premtim qendror i Frontit të Ri Popullor gjatë fushatës së tyre, duke reflektuar qëndrimin e tyre për çështjet ndërkombëtare dhe angazhimin për ndryshim në politikën e jashtme franceze.

Rezultatet e zgjedhjeve shënojnë një ndryshim të rëndësishëm në peizazhin politik francez, me aleancën e krahut të majtë gati të ndikojë në drejtimin e ardhshëm të vendit.

