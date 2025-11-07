Franco Foda publikon listën e futbollistëve për dy ndeshjet e nëntorit

Përzgjedhësi i Kombëtares së Kosovës, Franco Foda, ka publikuar listën e lojtarëve të grumbulluar për dy ndeshjet e fundit kualifikuese të Kupës së Botës 2026 ndaj Sllovenisë, më 15 nëntor dhe Zvicrës, më 18 nëntor, njofton Federata e Futbollit e Kosovës.
Foda ka ftuar 28 futbollistë, derisa në listën rezervë janë edhe 11 futbollistë të tjerë.
Dardanët do të grumbullohen të hënën, më 10 nëntor, kur edhe do të mbahet stërvitja e parë në Kampin Nacional në Hajvali në orën 17:00, kurse paraprakisht në të njëjtën ditë, në orën 12:00, në hotel “Emerald” përzgjedhësi Foda do të paraqitet në konferencë për media.
Ndeshjen e parë Dardanët e zhvillojnë në Lubjanë kundër Sllovenisë, kurse më pas në stadiumin “Fadil Vokrri” përballen me Zvicrën.
Aktualisht Kosova renditet në pozitën e dytë në Grupin B, me 7 pikë, derisa Zvicra kryeson me 10 pikë. Dardanëve u mjafton një pikë ndaj Sllovenisë për ta siguruar “play-off”-in, por në rastin më të mirë mund edhe të kualifikohen direkt në Botërorin 2026.