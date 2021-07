Freskia bën therrjen e Kurbanëve

Edhe këtë vit Fondacioni Freskia bën organizimin e therrjës së Kurbanëve. Në njoftimin në Facebook thuhet:

“Fondacioni Freskia njofton të gjithë të interesuarit se edhe këtë vit do të bëjë organizimin e therjes së kurbanëve. Shpërndarja e të cilëve do të bëhet tek familjet e jetimëve, familjet skamnore, familjet në nevojë dhe familjet nën asistencë sociale.

Kurbani është amaneti i juaj dhe si i tillë është obligim për ne. Andaj, mos hezitoni t’i bashkangjiteni karavanit tonë të bamirësisë…”

Po ashtu aty përfshihen të dhënat bankare

Bank Name: NLB Bank

SWIFT CODE: NLPR XK PR

iBAN CODE: Xk051701001600074675

Beneficiary Name:

FONDACIONI FRESKIA

Me respekt

Fondacioni Freskia