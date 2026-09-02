Lirohen nga detyra 18 gjyqtarët serbë të dorëhequr më 2022

Ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka njoftuar për lirimin nga detyra të 18 gjyqtarëve serbë të dorëhequr më 2022.
“Pas propozimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në përputhje me përgjegjësitë kushtetuese dhe ligjore, sot kam liruar nga detyra 18 gjyqtarë serbë, të cilët kishin dhënë dorëheqje në vitin 2022”, ka shkruar Haxhiu në Facebook.
Më 27 gusht, Këshilli Gjyqësor i Kosovës pati refuzuar kërkesën e gjyqtarëve dhe stafit nga komuniteti serb për tërheqje të dorëheqjeve nga sistemi gjyqësor në vitin 2022. KGJK-ja i pati propozuar Haxhiu, lirimin nga detyra të këtyre gjyqtarëve.
Pas vendimit të KGJK-së pati reaguar edhe Bashkimi Evropian që shprehu “keqardhje të thellë”.
BE-ja pati kërkuar që çështja e riintegrimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve të dorëhequr serbë të zgjidhet në kuadër të dialogut.
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KGJK-ja i kërkon Haxhiut t’i lirojë nga detyra gjyqtarët e dorëhequr serbë
LAJMET E MBRËMJES 27 gus 2026
KGJK-ja i kërkon Haxhiut t’i lirojë nga detyra gjyqtarët e dorëhequr serbë
Para KGJK-së vendim të njëjtë pati marrë edhe Këshilli Prokurorial.
Rreth 130 gjyqtarë, prokurorë dhe punonjës administrativë të sistemit të drejtësisë kishin dhënë dorëheqje në fund të nëntorit 2022, në kuadër të largimit kolektiv të serbëve nga institucionet e Kosovës në katër komunat në veri të vendit.