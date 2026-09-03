Tre pilotë ushtarakë iranianë të vrarë në sulmet e fundit amerikane

Tre pilotë ushtarakë iranianë janë vrarë në një sulm amerikan dy net më parë, transmeton Anadolu.
Agjencia gjysmëzyrtare iraniane e lajmeve Tasnim i identifikoi pilotët si Mojtaba Bagheri dhe Hamed Okati, të cilët shërbenin në marinën iraniane, si dhe Hossein Mahdavian, i cili shërbente në forcat ajrore iraniane.
Agjencia nuk dha detaje lidhur me vendndodhjen apo rrethanat e sulmit.
Mediat iraniane raportuan më herët se pjesëtari i marinës Amirhossein Salimzadeh është vrarë gjatë detyrës në provincën Khuzestan, në jugperëndim të vendit, gjatë një sulmi amerikan më 1 shtator.
Autoritetet iraniane thanë se të paktën 18 persona janë vrarë dhe 142 janë plagosur nga sulmet amerikane midis 30 gushtit dhe 2 shtatorit.
Sipas autoriteteve iraniane, në mesin e viktimave gjenden katër persona të vrarë në Sirik, në provincën jugore Hormozgan, shtatë në Khuzestan, katër pjesëtarë të Forcave Ajrore të Gardës Revolucionare Islamike në provincën perëndimore Kermanshah dhe tre pjesëtarë të forcave paramilitare Basij në ishullin Lavan.
Raundi i fundit i luftimeve nisi me një sulm amerikan ndaj ishullit Larak të Iranit më 30 gusht, duke i dhënë fund një qetësie prej rreth një muaji në luftimet e drejtpërdrejta.
Më pas, SHBA-ja ndërmori sulme të tjera brenda Iranit, ndërsa Teherani u kundërpërgjigj me raketa dhe dronë ndaj objekteve ushtarake amerikane në gjithë rajonin, përfshirë në Kuvajt dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.