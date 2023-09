Frutat më të shëndetshëm për t’i ngrënë këtë vjeshtë

Moti më i ftohtë sjell me vete disa fruta të shijshme, dhe të shëndetshme për t’i shijuar gjatë gjithë vjeshtës.

Shumë fruta arrijnë kulmin e sezonit gjatë muajve të vjeshtës, ku disa prej tyre mund ti gjeni më poshtë.

Fiku

Sigurisht, ne e duam një sallatë me djathë fiku dhe dhie, por këto mrekulli të vogla janë gjithashtu të mbushura me vitamina A, C dhe kalium, vetëm për të përmendur disa. Ato janë gjithashtu të shkëlqyera për shëndetin e tretjes!

Dardha

Një dardhë siguron 12% të dozës suaj ditore të vitaminës C së bashku me një mori vitaminash dhe lëndësh ushqyese të tjera thelbësore. Gjithashtu, disa studime sugjerojnë se dardha mund të ndihmojë në uljen e rrezikut të obezitetit, diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Ndërsa ka shumë varietete të ndryshme dardhash, dardhat aziatike janë të shkëlqyera në vjeshtë, vetëm sigurohuni që të kërkoni ato që janë të forta dhe të pastruara.

Mollët

Mollët janë një frut i përzemërt i mbushur me fibra dhe vitaminë C, dhe sugjerohet se mund të ndihmojnë edhe në shëndetin neurologjik.

Kumkuat

Një frut paksa më pak i zakonshëm i vjeshtës, kumkuat janë të shijshëm, të thartë dhe padyshim argëtues për t’u ngrënë. Për sa i përket shëndetit, kumquat-et dihet se ndihmojnë në përmirësimin e shikimit dhe, me një sasi të konsiderueshme kalciumi, ndihmojnë në mbrojtjen e kockave tuaja. Nëse ato janë të forta në prekje, hidhini në një sallatë ose konsumojini si një meze të lehtë.

Boronica e kuqe

Janë një frut jashtëzakonisht i gjithanshëm. Ju mund të hidhni boronicat e thata në një sallatë, tërshërën tuaj të mëngjesit, ose, nëse keni lëng, një koktej për pak ëmbëlsi. Ato janë gjithashtu plot me fibra dhe vitaminë C, dhe disa studime sugjerojnë se boronicat mund të ndihmojnë në ngadalësimin e përparimit të tumoreve.

Rrushi

Rrushi ka tendencë të jetë më i lartë në sheqer natyral se shumica e frutave – ata janë si karamele e botës së prodhimit. Të shijshme dhe të gjithanshme, ato mund të përdoren në shumë pjata vjeshte. Rrushi gjithashtu mund të mbrojë zemrën tuaj me sasinë e lartë të fibrave dhe kaliumit. Rrushi i kuq në veçanti ka më shumë antioksidantë gjithashtu.

Shegët

Farat e shegës mund të jenë dhimbje, por ia vlen. Me përzierjen e tyre të fuqishme të antioksidantëve ,të cilët disa studime pretendojnë se janë të dobishëm në luftimin e kancerit, Alzheimerit dhe artritit,farat e shegës janë quajtur një superushqim.