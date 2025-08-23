FSK dhe Forca Detare e Shqipërisë zhvillojnë stërvitje të përbashkët në Pashaliman

Pjesëtarë të Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë kryer stërvitje të përbashkët me Efektivët e Qendrës së Zhytjes së Forcës Detare të Shqipërisë.

Stërvitja u krye në një nga dy bazat kryesore të marinës shqiptare, në Pashaliman.

Kështu ka njoftuar ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë, Pirro Vengu, i cili tha se kjo stërvitje garanton rritje të kapaciteteve nënujore.

“Efektivët e Qendrës së Zhytjes së Forcës Detare zhvilluan në Pashaliman stërvitjen e përbashkët me kolegët e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Një traditë e qëndrueshme që garanton operacionalitet, ndërveprim dhe rritje të kapaciteteve për misionet nënujore”, ka shkruar Vengu./

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI