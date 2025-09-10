FSK gati për garën “Cambrian Patroll” në Uells

Forca e Sigurisë së Kosovës po zhvillon përgatitjet e fundit për garën “Cambrian Patroll” që mbahet në Uells të Mbretërisë së Bashkuar.
“Forca e Sigurisë së Kosovës është duke realizuar përgatitjet përfundimtare për të marrë pjesë në këtë ngjarje që për vite me radhë FSK është pjesë e saj dhe ka treguar rezultate, ekipit tone në përgatitje i është bashkuar edhe një ekip nga Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë të cilët po sfidohen me skenarë të ngjashëm si ato që do të jenë gjatë realizimit të garës. Pjesëmarrja e FSK-së, në ushtrimin “Cambrian Patrol” rritë ndërveprimin me ushtrinë britanike dhe ushtritë partnere nga mbarë bota si dhe ndikon në zhvillimin e shkathtësive dhe taktikave individuale e grupore të ushtarakëve tanë”, thuhet në njoftimin FSK-së për pjesëmarrjen në këtë garë.