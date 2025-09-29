Funksioni i ri i Samsungut është një shpatë me dy tehe

Sipas informacioneve të reja, Samsung One UI 8.5 do të mbështetet në inteligjencën artificiale për të kaluar në mënyrë më të zgjuar midis Wi-Fi dhe të dhënave celulare.

Siç raporton SammyGuru, Samsung po prezanton një sërë tërë opsionesh të reja për lidhje në One UI 8.5, por më interesantja është një pikë e re në menu me emrin “Kalimi në të dhëna celulare me AI” (“Switch to mobile data with AI”).

Sipas opsioneve aktuale në këtë version zhvillimi, “Vlerësimi inteligjent i lidhjes” (“Intelligent Link Assessment”) i lejon sistemit të “mësojë nga të dhënat Wi-Fi” për të çaktivizuar Wi-Fi kur është e nevojshme, ndërsa “Kalimi inteligjent i rrjetit” (“Intelligent Network Switch”) përdor “historikun e kalimeve” për të vendosur kur duhet kaluar në rrjetin celular. Vetëm nga këto opsione është e qartë që me “AI” nënkuptohet mësimi makinerik, jo inteligjenca artificiale gjeneruese.

Mund të duket si një truk marketingu, por në praktikë, nëse pajisja mëson kur sinjali Wi-Fi është shumë i dobët ose njeh që përdoruesi e çaktivizon Wi-Fi për të kaluar te të dhënat celulare, përvoja mund të përmirësohet ndjeshëm.

Përveç kësaj, Samsung ka ridizajnuar pamjen e folderëve në ekranin kryesor – tani në këndin e poshtëm djathtas shfaqet një ikonë e shtresuar që përfaqëson më mirë një grup me më shumë se nëntë aplikacione. Gjithashtu, janë shtuar opsione të reja për personalizimin e transparencës së folderëve.

Së fundmi, Samsung po punon në një opsion të quajtur “Ndarje e pajisjeve familjare” (“Family Device Sharing”) dhe, megjithëse aplikacioni aktualisht nuk është i disponueshëm në këtë version, përshkrimi tregon se përdoruesit do të mund të lidhen lehtësisht dhe të ndajnë skedarë, ekrane, kamera, hapësirë ruajtëse dhe shumë më tepër me anëtarët e familjes.

Kjo nuk duket si një kopje e drejtpërdrejtë e Google Family Link, por më shumë si një infrastrukturë e Samsung për lidhje të thjeshtë të pajisjeve brenda familjes, kështu që mbetet të shihet se si do të funksionojë kur të vijë me serinë Galaxy S26.

