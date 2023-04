Fuqia e luleve

Pavarësisht nëse keni një kopsht, një ballkon ose një qoshe dritareje, disa bimë janë aq të lehta për t’u kujdesur aq edhe të dobishme për shëndetin tuaj.

Megjithatë, kini parasysh se këto këshilla nuk jepen nga mjeku dhe nuk zëvendësojnë këshillat e një profesionisti shëndetësor.

Kamomili- Kamomili ka veti të shumta. Mund të përdoret si çaj, pomadë, locion, inhalacion ose kompresë. Ka veti anti-inflamatore dhe antibakteriale. Trajton si çrregullimet e tretjes, pezmatimin e stomakut, ulçerën dhe dhimbjet e fytit. I pajisur me virtyte qetësuese, do t’ju lejojë të luftoni kundër ankthit dhe të flini të qetë.

Trumzë- Përveç virtyteve të saj aromatike që do të përmirësojnë të gjitha pjatat tuaja, trumza është e përhapur për vetitë e saj antivirale, antiseptike, anti-mikrobike dhe anti-inflamatore. Përdoret për trajtimin e çrregullimeve të frymëmarrjes si kolla, bronkitin dhe infeksionet e frymëmarrjes. Ai gjithashtu lehtëson infeksionet e traktit urinar.

Livanda- Livanda redukton ankthin dhe shqetësimin. Gjithashtu ndihmon në reduktimin e çrregullimeve nervore të tretjes, të tilla si fryrje. Përdoret edhe për të qetësuar simptomat e depresionit, por edhe dhimbjet nevralgjike dhe reumatizmale. Shëron problemet e lëkurës.

Hithra- Me gjithë reputacionin e saj të keq, kjo bimë është përdorur që në lashtësi, sepse shumëfishon gjithçka që është e mirë në trupin tuaj. E pasur me vitamina A, B dhe C dhe me minerale si hekur, kalcium, magnez, kalium dhe fosfor dhe me proteina, hithra përfshin 8 aminoacide thelbësore për funksionimin e duhur të trupit tonë. Besohet se trajton osteoartritin ose reumatizmin, anti-inflamatore dhe tonik. Ndihmon gjithashtu në reduktimin e akneve, sebumit të tepërt, rënies së flokëve dhe thonjve të brishtë.

Aloe vera- Aloe vera është një nga ilaçet më të vjetra të njerëzimit. Që nga Egjipti i lashtë, ajo ka qenë e njohur për të ruajtur vitalitetin dhe si një sekret bukurie. Prandaj përdoret shumë në kozmetikë. Gjithashtu forcon sistemin tretës dhe sistemin imunitar. Nga jashtë, siç e dinë shumë njerëz, aloe lehtëson problemet e lëkurës, aknet, ekzemën, psoriazën, infeksionet mykotike ose mukozën, por edhe djegiet nga dielli.

Nenexhik- Nenexhiku ndihmon kundër pagjumësisë. Ai gjithashtu lehtëson traktin respirator.

Jasemini- Lulet e jaseminit, me aromën e tyre dehëse, kanë veti relaksuese dhe afrodiziake dhe gjithashtu rrisin prodhimin e qumështit të gjirit. Gjethja rekomandohet të konsumohet si infuzion.

Rozmarina- Rozmarinën e përdorim për të pasur flokë të bukur, veçanërisht nëse kanë tendencë të jenë të yndyrshëm. Rozmarina gjithashtu lehtëson reumatizmin dhe përmirëson qarkullimin e gjakut. Ka një efekt antiseptik dhe për këtë arsye shëron plagët. Rozmarina lehtëson dhimbjet e kokës, përmirëson përqendrimin, por gjithashtu lufton inflamacionin e sistemit të frymëmarrjes, stresin dhe lodhjen.

Borziloku- Borziloku është antibakterial dhe antiseptik. Lehtëson pickimin e mushkonjave. Bima është e pasur me vitaminë K, e cila ndihmon kundër mpiksjes së gjakut dhe luan një rol në prodhimin e qelizave të reja, hormoneve dhe neurotransmetuesve. Është një vitaminë që prodhohet gjithashtu nga bakteret e pranishme në zorrë.

Sherbela- Sherbela është ideale kundër të ftohtit. Vetitë e tij antimikrobike qetësojnë dhimbjet e fytit. Ajo kontrollon djersitjen e tepërt dhe goditjen nga nxehtësia.

Majdanoz- I lehtë për tu mirëmbajtur, majdanozi shijon të gjitha pjatat, por është gjithashtu shumë i pasur me vitaminë C, minerale, hekur, kalcium, fosfor, squfur dhe beta-karotinë. Antioksidantët e tij luftojnë kundër plakjes dhe shfaqjes së gurëve në veshka duke mbrojtur edhe mëlçinë.