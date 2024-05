Ju mpihen duart apo keni ngërçe në stomak?! Vitaminat që duhet të konsumoni!

Vitaminat janë bashkëfaktorë për të gjitha reaksionet biokimike në organizëm.

Keni të çara në këndet e buzëve? Ju mungojnë hekuri, zinku dhe vitaminat e grupit B, siç janë niacina, (B3), riboflavina (B2) dhe B12. Hani më shumë mish pule dhe mish gjeldeti, mish toni, vezë, panxhar, kikirikë dhe bishtajore. Vitamina C përmirëson absorbimin e hekurit, ndaj artikujt e përmendur kombinojini me prokoli, lakër me gjethe të gjelbra, lulelakër dhe speca.

Puçrra të kuqe në fytyrë të cilat shkaktojnë zbokth dhe rënie të flokëve? Ju mungon biotina, e cila është e njohur edhe si vitaminë për flokë. Duhet të hani vezë të ziera shumë apo vezë të pjekura, salmon, avokado, kërpudha, lulelakër, sojë, fruta të thata dhe banane. Puçrra të kuqe apo të bardha të cilat ngjajnë me aknet? Ju mungon thartira yndyrore esenciale dhe vitaminat A dhe D.

Shtoni marrjen e yndyrave të shëndetshme. Shtoni konsumimin e frutave arrore, siç janë arrat dhe bamjet dhe farërat (farat e lirit dhe farat chia). Për të shtuar marrjen e vitaminës A, hani më shumë perime me fletë të gjelbra, karota dhe speca. Kur është fjala për vitaminën D, konsumoni më shumë produkte qumështi apo shfrytëzoni shtesat e ushqimit të cilat përmbajnë këtë vitaminë.

Djegie dhe mpirje të duarve, shputave dhe të pjesëve të tjera të trupit? Ju mungon vitaminat e grupit B, siç janë thartira folike (B9), B6 dhe B12. Në këto raste mund t’ju ndihmojnë spinaqi, shpargulli, panxhari, fasulja, vezët. Ngërçet në muskuj në formë të dhembjeve therëse? Ju mungojnëm agnezi, kalciumi dhe kaliumi. Hani më shumë banane, bajame, lajthi, qershi, mollë, lulelakër, lakër me gjethe të gjelbra dhe spinaq.