Problemet shëndetësore që tregojnë sytë, çfarë duhet të keni kujdes

Sytë janë e vetmja pjesë e trupit në të cilin mund të vështrojmë thellë venat, enët e gjakut dhe nervin optik, pa pasur nevojë për ndërhyrje kirurgjikale.

Falë tyre shëndeti i trupit mund të diagnostikohet në kohë nëse tregoni kujdes në disa shenja paralajmëruese.

Në këtë artikull do të mësoni më shumë për pesë shenjat paralajmëruese që tregojnë sytë.

Njolla të verdha në qepalla

Shfaqja e njollave të verdha në qepalla mund të tregojë se niveli i kolesterolit ka dalë jashtë kontrollit.

Këto njolla janë depozita yndyrnash që shfaqen në shumë zona të trupit.

Përtharja e syve dhe ndjeshmëria ndaj dritës

Nëse sytë dhe goja përthahen lehtë, atëherë kemi të bëjmë me një sëmundje imunitare e cila zakonisht prek gratë mbi 40 vjeç.

Kjo sëmundje zakonisht shoqëron artritin reumatoid dhe manifestohet edhe me vështirësi në gëlltitje ose përtypje.

Humbje të shikimit, shikim të dobët ose të dyfishtë

Këto probleme nëse ndodhin në mënyrë të papritur, mund të paralajmërojnë një ishemi të afërt.

Nëse vëreni që nuk shikoni mirë nga sytë dhe keni mpirje të gjymtyrëve në njërën anë të trupit, tregoni kujdes.

Tregues të tjerë të ishemisë janë humbja e ekuilibrit, dhimbjet e kokës dhe vështirësia në të folur.

Vetulla të holla

Vetullat hollohen me kalimin e moshës, por nëse një gjë e tillë shoqërohet me rënien e qimeve në zona të tjera të trupit atëherë kemi të bëjmë me një çrregullim të tiroides.

Mund të bëhet fjalë për hipertiroidizëm ose hipotiroidizëm.

Thinjat e menjëhershme në zonën e vetullës gjithashtu tregojnë probleme me tiroiden.

Nëse ky problem shoqërohet me luhatje të peshës, humorit apo energjisë atëherë shqetësimet me tiroiden janë më të thella.

Kontrolli i syve është i rëndësishëm.

Nëse vëreni shenjat e mësipërme drejtohuni te mjeku.

Vetëm një okulist mund të dallojë probleme serioze shëndetësore të cilat mund të jenë të fshehura.