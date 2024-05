Një gotë lëng domatesh çdo ditë, plot përfitime shëndetësore

Lëngu i domates ka shumë përbërës aktivë dhe nëse e pini rregullisht do të keni këto përfitime.

Është plot me vitamina

Lëngu i freskët i domates është një burim i madh natyror i vitaminës A dhe C. Konsumimi i rregullt i tij parandalon shfaqjen e sëmundjeve që lidhen me shikimin, forcon sistemin imunitar dhe mbron shëndetin e kockave.

Ul kolesterolin

Lëngu i domates është i pasur me fibra, të cilat rrisin nivelet e kolesterolit të mirë dhe ulin nivelet e kolesterolit të keq, në sajë të pranisë së niacinës.

Largon toksinat

Trupi ynë, për fat të keq “magazinon” toksina dhe mbetje të ndryshme, nga ushqimet që konsumojmë. Domatja përmban klor dhe squfur që mbrojnë mëlçinë dhe veshkat. Prandaj, kur është fjala për detoks, domatja mbetet perimja më e mirë.

Stimulon lëvizjet e zorrëve

Nëse keni probleme të zorrëve, lëngu i domates do të ndihmojë. Do ta keni më të lehtë të tresni ushqimin dhe nuk do të vuani nga kapsllëku.

Ndihmon në humbjen e peshës

Konsumimi i rregullt i lëngut të domates ju hidraton dhe jep ndjenjën e ngopjes, e cila do t’ju ndihmojë të bini nga pesha. Lëngu i domates furnizon trupin me lëndë ushqyese dhe siguron që të gjitha proceset metabolike në trup të zhvillohen siç duhet.

Mbron nga sëmundjet e zemrës

Domatet janë të pasura me vitaminë B6 dhe lëngu i tyre është mjeti më i mirë i parandalimit kur bëhet fjalë për sëmundje të zemrës.

Përmirëson lëkurën

Lëngu i domateve është shumë i dobishëm për lëkurën. Parandalon aknet, heq njollat ​​në lëkurë dhe mbyll poret e hapura.

Shkatërron radikalet e lira

Duke pirë vetëm një gotë lëng domate çdo ditë kështu ju do të pengoni përhapjen e radikaleve të lira në trup. Radikalet e lira janë molekula shumë të dëmshme të cilat mund të çojnë në kancer. Për shkak se domate janë një burim i shkëlqyer natyror i antioksidantëve, ato do të ndalojë shfaqjen dhe efektet e radikalëve të lirë.

Parandalon sëmundjen e kancerit

Domatja është një burim i shkëlqyer i likopenit, i cili parandalon shfaqjen e disa llojeve të kancerit, duke përfshirë kancerin e mushkërive, kancerin e gjirit, kancerin e prostatës, kancerin e zorrëve dhe kancerin e pankreasit.