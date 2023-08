Fushatë agresive e Serbisë kundër Kosovës

Fushata propaganduese kundër Kosovës nga ana e Serbisë vazhdon në çdo vend ku Serbisë i jepet mundësia. Nga njohës të zhvillimeve politike në vend vlerësohet se kjo fushatë është bërë edhe më agresive, në kohën kur Kosova gjendet nën masat e BE-së pas tensioneve në veri të Kosovës.

Në këtë drejtim, Bashkimi Evropian po kritikohet për mosveprim për pengimin e Serbisë teksa nuk po respektohen marrëveshjet e dizajnuara nga vetë Bashkimi Evropian.

Serbia dhe zyrtarët e lartë të këtij shteti vazhdojnë me diskursin e njëjtë kërcënues e propagandues ndaj Kosovës. Pas darkës joformale të thirrur nga kryeministri grek në Athinë ditë më parë , ministri i Punëve të Jashtme i Serbisë, Ivica Daçiq, tha se Greqia dhe Ukraina nuk duhet ta njohin Kosovën.

Reklama

Një sinjal tjetër në kuadër të kësaj darke ishte edhe takimi i presidentit të Serbisë, Vuçiq, me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelenski, shtet ky i cili kohën e fundit po flitet se ka gjasë ta njohë Kosovën.

E pikërisht kundër kësaj, eurodeputetja Viola von Cramon tha se takimi i Vuçiqit dhe Zelenskyt, mund të jetë zhvilluar për një marrëveshje mbi armët në këmbim që Ukraina të mos e njoh pavarësinë e Kosovës.

Në lidhje me këtë, ministrja për Punë të Jashtme dhe Diasporë, Donika Gërvalla ka thënë se Serbia vazhdon me avazin e vjetër të lobimit kundër Kosovës, në çdo hapësirë që i jepet.

Reklama

“Ne e dimë se sa agresive është kampanja e Serbisë dhe Rusisë për të penguar njohje të reja dhe për të krijuar çnjohje të Kosovës me shtete të ndryshme, prandaj ne asnjë prej shteteve me të cilat bisedojmë nuk e vejmë publikisht para sfidave të tilla…”, ka thënë Donika Gërvalla, ministre e MPJD-së.

Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehat Miftaraj, thotë se Serbia po e shfrytëzon situatën, në kohën kur Kosova është nën masat e Bashkimit Evropian.

“Unë jam i sigurt që nëse do të kishim një qëndrim më shumë parimor nga ana e Qeverisë së Kosovës nëse do të kishim një qasje më konstruktive me SHBA edhe reaksioni i ndërkombëtareve do të ishte jashtëzakonisht shumë më i madh me Daciqin e Serbin, një situatë ku Kosova është subjekt i shumë masave nga BE e ka vënë Kosovën jashtëzakonisht të vështirë për të marrë një qëndrim më përkrahës nga partnerët ndërkombëtarë”, tha Ehat Miftari, drejtor i Institutit të Kosovës për Drejtësi

Reklama

Kolltuk masazhues profesional – 72% zbritje! Vetëm 469 EUR

Megazbritje.com

by Taboola

Për këtë, analistët thonë se Bashkimi Evropian do të duhej të kishte përgjigje për faktin që marrëveshja për mospengimin e Kosovës në njohje të reja është dizajnuar nga vetë BE-ja.

“Ky lobim ose kjo përqasje e Serbisë është në vazhdimësi në kundërshtim total në të gjitha marrëveshjet të cilat janë bo për të mos penguar Kosovën, drejt njohjeve dhe BE i konsideron këto komente që është jashtëzakonisht jo e shëndetshme të ketë këtë përqasje ndaj Serbisë”, tha Albinot Maloku, analist

Më 18 mars, në Ohër, Kosova dhe Serbia u pajtuan për Aneksin e zbatimit të Marrëveshjes drejt normalizimit të raporteve mes tyre. Marrëveshja, që njihet edhe si propozimi evropian, kërkon nga Beogradi që të mos e pengojë Kosovën të anëtarësohet në organizata ndërkombëtare.