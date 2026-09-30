Gabim tronditës në mjekësinë amerikane

Këmba e shëndetshme e një gruaje u amputua gabimisht, duke e lënë pa të dyja
Një grua nga shteti amerikan i Ohajos, e cila vuan nga kanceri, ka ngritur një padi kundër Spitalit të Përgjithshëm Selby pasi një kirurg dyshohet se ia amputoi gabimisht këmbën e shëndetshme. Për shkak të këtij gabimi, ajo përfundoi duke humbur të dyja këmbët.
Sharon Jacks u shtrua në një spital në Marietta më 19 shtator 2025, për t’i amputuar këmbën e djathtë poshtë gjurit. Megjithatë, pas operacionit, ajo u zgjua për të zbuluar se këmba e majtë i ishte amputuar.
Ky informacion thuhet në padinë prej 32 faqesh të marrë nga portali WBNS. Mjekët më vonë u detyruan t’i amputonin këmbën e djathtë, e cila fillimisht duhej të operohej, duke e lënë Jacks pa të dyja këmbët.
“Ata më amputuan këmbën e shëndetshme”
“Ajo hyri në operacion dhe kur u zgjua, pa se këmba e gabuar ishte hequr“, tha avokati i saj Brad Layne. “Është padyshim plotësisht e pashpjegueshme”.
Më 15 shtator, Jacks ngriti një padi kundër kirurgut, anëtarëve të tjerë të ekipit kirurgjikal dhe spitalit. Padia i akuzon ata për “mosrespektim të plotë të procedurave themelore të sigurisë”.
Avokati i saj tha në një njoftim për shtyp se “thjesht nuk ka asnjë justifikim për atë që ndodhi.
Padia përmban nëntë akuza, duke përfshirë neglizhencë të rëndë, sjellje të pamatur dhe neglizhencë të korporatave. Sharon Jacks po kërkon dëmshpërblim për shpenzimet mjekësore aktuale dhe të ardhshme, dhimbjen fizike dhe mendore, paaftësinë e përhershme dhe humbjen e cilësisë së jetës.
Kirurgu shënoi këmbën e djathtë, por operoi atë të gabuar?
Avokati Layne pretendon se gabimi ishte për shkak të neglizhencës së shumë anëtarëve të stafit mjekësor. Të dhënat mjekësore tregojnë se kirurgu shënoi saktë këmbën e planifikuar për amputim para operacionit, por gjymtyra e gabuar u hoq.
“Shenja ishte ende në këmbën e djathtë pasi u hoq këmba e gabuar,” tha Layne.
Sipas padisë, ekipi mjekësor kreu dy kontrolle sigurie, të njohura si procedura “kohëzgjatjeje”, para procedurës. Qëllimi i tyre është të konfirmojnë identitetin e pacientit, operacionin e planifikuar dhe vendndodhjen e saktë të procedurës para prerjes së parë.
“Çdo person në atë sallë operacioni është përgjegjës për atë kontroll. Kjo përfshin mjekun, stafin, infermierët dhe anestezistin. Dokumentacioni thotë se është bërë dy herë, megjithatë znj. Jacks i mungon një këmbë që nuk duhet ta kishin prekur,” theksoi Layne.
Operimi në pjesën e gabuar të trupit konsiderohet si një nga gabimet më serioze mjekësore. Në sektorin e kujdesit shëndetësor, raste të tilla klasifikohen si “ngjarje që nuk duhet të ndodhin kurrë”.
“Nuk duhet të ndodhë në mjekësi. Askund. As në praktikën veterinare”, shtoi avokati.
Spitali: Personat përgjegjës janë sanksionuar
Spitali i Përgjithshëm Selby konfirmoi për WBNS se një “ngjarje e padenjë kirurgjikale” ndodhi në shtator 2025. Ata thanë se ekipi reagoi menjëherë për t’u kujdesur për pacienten dhe për të ofruar mbështetje për familjen e saj.
“Shqyrtimi ynë i brendshëm konfirmoi se ky incident ishte i shmangshëm dhe se procedurat e sallës së operacionit nuk u ndoqën. Individët përgjegjës janë mbajtur përgjegjës dhe nuk janë më në pozicionet e tyre”, tha spitali në një deklaratë.
Spitali tha gjithashtu se kishte bashkëpunuar me Departamentin e Shëndetësisë të Ohajos, i cili konfirmoi se protokollet e tij kirurgjikale ishin të sigurta dhe efektive.
Ai shtoi se veprime korrigjuese janë zbatuar në të gjithë organizatën për të parandaluar që një incident i ngjashëm të ndodhë përsëri. /tesheshi