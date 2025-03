Galaxy Z Fold 7 do të ketë një kamër 200-megapiksel

Smartfoni i ardhshëm Galaxy Z Fold 7 i Samsung do të ketë një kamër të pasme prej 200-megapiksel si dhe një kamër më cilësore mbi ekranin e brendshëm.

Kamerat në smartfonët me ekrane me palosje zakonisht kanë qenë më inferiore krahasuar me ato që gjenden në smartfonët e zakonshëm, megjithatë po përmirësohen.

Smartfoni i ardhshëm Galaxy Z Fold 7 i Samsung do të ketë një kamër të pasme prej 200-megapiksel si dhe një kamër më cilësore mbi ekranin e brendshëm.

Informacioni vjen nga GalaxyClub që thotë se kamera e re do të jetë e njëjta që është përdorur në Galaxy S25 Ultra. Sensorët e tjerë nuk do të ndryshojë sipas raportit ku përfshihen një kamër 10-megapiksel telefoto, 12-megapiksel ultrawide dhe 10-megapiksel selfie e jashtme.

Ajo që do të ndryshojë është kamera e brendshme e Galaxy Z Fold 7 e cila do të përmirësohet marxhinalisht. Sensori është vetëm 4-megapiksel por raporti thotë se do të jetë më “cilësore.”

Mbase teknologjia e kamerës nën ekran nga Samsung do të përmirësohet. Galaxy Z Fold 7 pritet të debutojë në Korrik dhe mendohet si një prej përditësimeve më të mëdha të Samsung prej vitesh.