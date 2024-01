Gatimet që nuk duhen humbur, publikohen recetat ”e fshehta”

Supërat nuk janë ushqimi më i preferuar, por recetat e reja të një nga shefave më me emër në botë kan tërhequr vëmendjen e amvisave.

Materiali në vijim ju njeh me disa sekrete të gatimit të tyre.

Nëse ka një gjë që është e sigurt në kalendarin e recetave të ushqimeve, ajo është përfshirja e supave në listën e gatimeve të janarit.

Pas festave të fundvitit gjëja më e shpeshtë që na duhet për të ndihmuar stomakun të mos ndihet i tejmbushur është pikërisht ky gatim.

Akoma më argëtuese e bën fakti se sat ë dnryshme janë supat nga njera tjetra.

Pavarësisht nëse janë dy receta krejtësisht të ndryshme ose thjesht e njëjta recetë e bërë nga një javë në tjetrën, asnjë supë nuk është kurrë krejtësisht identike.

Ja disa nga sugjerimet e shefave të guzhinës se si mund të beht më e shijshme por edhe më argëtuese pregatitja e tyre.

Lakra e grirë mund të zëvëndësojë farë mirë qepën në supërat e zakonshme.

Shumë më e shpejtë për t’u gatuar.

Gatimi i një supe me kos kërkon përqendrim tek temperatura, sepse nëse kosi shtohet kur tenxherja është shumë e nxehtë, rezultati përfundimtar do të jetë një supe me kokrra.

Përdorni më shumë oriz për të ruajtur strukturën dhe trashësinë.

Shtojini qofte ose kërpudha nëse jëni vegjetarian.

Këto sugjerime vijnë nga Yotam Ottolenghi një kuzhinier britanik me origjinë izraelite, bashkëpronar i shtatë restoranteve në Londër dhe autor i disa librave më të shitur të gatimit, duke përfshirë Ottolenghi: The Cookbook, Plenty, Jerusalem e më gjerë.