Gaza, 70 për qind e gjeneratorëve spitalorë jashtë funksionit

Rreth 70 për qind e gjeneratorëve të energjisë elektrike në spitalet në Rripin e Gazës kanë dalë jashtë funksionit për shkak të mungesës së karburantit, naftës dhe pjesëve rezervë për shkak të bllokadës së vazhdueshme izraelite, tha sot Ministria e Shëndetësisë, transmeton Anadolu.
Drejtori i Qendrës së Informacionit Shëndetësor të ministrisë, Zaher Al-Wahidi tha gjatë një konference për mediat në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës se mungesa e karburantit dhe naftës kërcënon të ndalojë në çdo moment departamentet kritike dhe shpëtimtare të spitaleve.
Ai hodhi poshtë pretendimet izraelite se po lehtëson hyrjen e ndihmës mjekësore dhe furnizimeve logjistike në Rripin e Gazës, duke theksuar se ato janë përpjekje për të “përmirësuar imazhin” e situatës dhe për të fshehur një fushatë “spastrimi etnik” në enklavë.
Al-Wahidi tha se furnizimet e lejuara në Gaza “përfaqësojnë vetëm një sasi shumë të vogël” dhe nuk plotësojnë as nevojat minimale operacionale të objekteve shëndetësore, duke i lënë ato “të luftojnë midis jetës dhe vdekjes”.
“Sistemi shëndetësor në Rripin e Gazës po drejtohet drejt një ekzekutimi sistematik dhe masiv, duke shkuar përtej një katastrofe humanitare në një gjenocid të plotë shëndetësor”, tha ai.
Al-Wahidi tha se kriza e karburantit bëri që kompanitë e transportit publik dhe autobusët të njoftojnë një ndalim të plotë ose pothuajse totale të operacioneve sot, duke penguar qindra punonjës mjekësorë të arrinin në vendet e tyre të punës dhe duke izoluar më tej objektet shëndetësore dhe duke penguar aftësinë e tyre për t’iu përgjigjur emergjencave.
“Objektet shëndetësore janë shndërruar në struktura të izoluara që po vdesin ngadalë mes bllokadës së vazhdueshme gjithëpërfshirëse dhe parandalimit të hyrjes së nevojave thelbësore të jetës”, tha ai.
Al-Wahidi tha se situata përkon me një “mungesë të paparë” të ilaçeve dhe furnizimeve mjekësore, ndërprerjen e pajisjeve diagnostikuese dhe mbylljen e rrugëve të trajtimit jashtë vendit për pacientët dhe të plagosurit në listat e pritjes.
Ai i kërkoi komunitetit ndërkombëtar, Këshillit të Sigurimit të OKB-së, Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare të ndërmarrin “veprime të menjëhershme dhe urgjente” për të lejuar hyrjen e furnizimeve thelbësore mjekësore dhe operacionale.
Që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza më 8 tetor 2023, gati 74 mijë palestinezë janë vrarë dhe mbi 174 mijë të tjerë janë plagosur ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.