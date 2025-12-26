Gaza, diploma 500 hafizëve të Kuranit pavarësisht gjenocidit

Leksion për botën: edhe mbi 150 mjekë të rinj përgatitur nën bomba
Një ceremoni diplomimi u mbajt në kampin e refugjatëve Shati në Rripin verior të Gazës për t’u dhënë diploma 500 palestinezëve që përfunduan me sukses mësimin e tyre hafiz(Kurani përmendësh), pavarësisht luftës dhe shkatërrimeve të gjera në zonë.
Ceremonia u organizua nga Komiteti i Krizës së Kampit të Refugjatëve Shati, i cili vlerësoi vendosmërinë, këmbënguljen dhe vullnetin e studentëve që vazhduan edukimin e tyre fetar në kushte jashtëzakonisht të vështira të shkaktuara nga konflikti.
Midis marrësve të diplomave ishte Ibtisam Abu Huwejdi, e cila vuri në dukje se të mësuarit e Kuranit gjatë luftës ishte një sfidë e madhe, por theksoi se nuk u dorëzua pavarësisht të gjitha vështirësive.
Palestinezia e moshuar Mushira Abu Watfa, gjithashtu një nga pjesëmarrëset, tha se palestinezët vazhdojnë të mësojnë dhe të mësojnë Kuranin pavarësisht rrethanave, duke theksuar se besimi dhe durimi janë shtyllat kryesore në kohë krize.
Edhe 170 mjekë të rinj të promovuar në Gaza
Ministria e Shëndetësisë në Gaza organizoi një ceremoni diplomimi në Kompleksin Mjekësor Shifa për një grup studentësh të mjekësisë që vazhduan arsimimin e tyre dhe u diplomuan pavarësisht luftës.
Këta janë studentë që mësuan dhe praktikuan mjekësi që nuk mësohet në universitete – ata hynë vetëm në sallat e operacionit dhe qëndruan pranë mjekëve kur Gaza kishte më shumë nevojë për ndihmë mjekësore, duke u përballur me lëndime që janë të panjohura në tekstet ose kurrikula mjekësore.
Pamje: Dasma masive u mbajtën dy herë këtë muaj në Gaza (3 dhe 20 dhjetor). Pavarësisht humbjeve të papara, populli palestinez po rindërton jetën në Gaza shumë shpejt. /tesheshi