Gaza: një shifër trishtuese nga UNICEF

Armëpushimi ku të pabesët vrasin fëmijë pa hesap
Fondi i Kombeve të Bashkuara për Fëmijë (UNICEF) tha se më shumë se 100 fëmijë janë vrarë në Rripin e Gazës që nga hyrja në fuqi e një marrëveshjeje armëpushimi në tetor, pavarësisht një armëpushimi të raportuar.
Zëdhënësi i UNICEF-it, James Elder, tha në një videokonferencë nga Gaza të martën: “Kjo është rreth një vajzë ose djalë i vrarë këtu çdo ditë gjatë armëpushimit.” Ai shtoi se ndërprerja e luftimeve nuk ishte e plotë dhe se civilët mbetën në rrezik.
Elder shpjegoi se shumica e vdekjeve u shkaktuan nga sulmet ushtarake izraelite, duke përfshirë sulmet ajrore, sulmet me dronë, bombardimet me tanke dhe zjarrin e drejtpërdrejtë. Ai gjithashtu iu referua vdekjeve të shkaktuara nga shpërthimet e municioneve të pashpërthyera të mbetura nga lufta.
Ai tha se fëmijët po përballeshin me kushte jashtëzakonisht të vështira humanitare, me mungesa të vazhdueshme të shërbimeve dhe ndihmës bazë, dhe rënien e shumicës së sistemeve të shëndetit, arsimit dhe mbrojtjes së fëmijëve. Ai paralajmëroi se numri real i viktimave mund të jetë më i lartë për shkak të vështirësive në dokumentimin e rasteve në disa zona të Rripit.
Elder paralajmëroi se dy vjet luftë “ua kanë bërë jetën e paimagjinueshme fëmijëve në Gaza”.
UNICEF përsëriti paralajmërimin e tij se Gaza mbetet një nga vendet më të rrezikshme në botë për fëmijët, duke bërë thirrje për mbrojtjen e civilëve dhe hyrjen e papenguar të ndihmës humanitare.
“Një armëpushim që ngadalëson bombat është përparim, por një që ende varros fëmijët nuk është i mjaftueshëm”, përfundoi ai.
Izraeli gjithashtu vazhdoi të shkelë një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të miratuar në nëntor 2025 që bënte thirrje për një armëpushim të përhershëm dhe gjithëpërfshirës në Gaza, akses të papenguar humanitar dhe rindërtim të territorit.
Ushtria izraelite ka vrarë më shumë se 71,000 viktima, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur më shumë se 171,000 në sulme që nga tetori 2023 që e kanë lënë Gazën në rrënoja. /teshesh