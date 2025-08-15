Gaza, spitali “Nasser” përmbytet nga ujërat e zeza pas bombardimeve izraelite

Spitali “Nasser” është përmbytur nga ujërat e zeza pasi sulmet ajrore izraelite në qytetin jugor të Rripit të Gazës, Khan Younis, dëmtuan rrjetin e kanalizimit, raporton Anadolu.
Mjekët dhe infermierët kishin vështirësi të lëviznin nëpër ujërat e zeza, pasi dhoma e urgjencës së spitalit u përmbyt.
Kreu i Mjekësisë së Brendshme të spitalit, Halid Ahmed në një deklaratë për Anadolu në lidhje me situatën, e cila vë në rrezik jetën e pacientëve dhe punonjësve të kujdesit shëndetësor, tha se reparti plot me pacientë ishte i përmbytur me ujëra të zeza dhe se disa nga pacientët atje ishin të lidhur me pajisje oksigjeni.
Ahmed tha se rrjeti i kanalizimeve i dëmtuar ndodhet në zona të shënuara si “të kuqe” nga ushtria izraelite, duke e bërë atë të paarritshëm dhe për këtë arsye të pariparueshëm. Sipas tij, kjo situatë përbën “kërcënim të drejtpërdrejtë” për personelin mjekësor dhe pacientët.
– “Nuk mund t’i transferojmë pacientët diku tjetër sepse nuk ka alternativë tjetër”
“Nuk mund t’i transferojmë pacientët diku tjetër sepse nuk ka alternativë tjetër dhe për shkak se spitali është plot, nuk mund t’i transferojmë ata në departamente të tjera”, tha Ahmed.
Duke e përshkruar situatën e tyre aktuale si “katastrofë” për shkak të rrezikut të përhapjes së sëmundjeve dhe infeksioneve, Ahmed tha: “Ne kërkojmë zgjidhje urgjente sepse nuk mund të punojmë në këto kushte të rrezikshme”.
Ai bëri thirrje për ndërhyrje urgjente nga organizatat ndërkombëtare.
Që nga nisja e sulmeve në Rripin e Gazës më 7 tetor 2023, Izraeli ka synuar qëllimisht spitalet dhe sistemin e kujdesit shëndetësor, duke rrezikuar jetën e pacientëve dhe të plagosurve.
Spitali “Nasser” është i vetmi spital në jug të Rripit të Gazës që u shërben qindra mijëra palestinezëve.