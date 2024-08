Geely pretendon: Kemi një bateri që zgjat një milion kilometra

Geely ka prezantuar një bateri të re litium-hekur-fosfat, e cila thotë se do të mundësojë një distancë totale të vozitjes deri në një milion kilometra dhe do të zgjasë deri në 50 vjet.

Gjithashtu karikohet më shpejt, funksionon më mirë në mjedise të ftohta dhe mund t’i rezistojë goditjeve serioze.

Bateria e re, e njohur si tehu i shkurtër, ka përmirësuar densitetin dhe sigurinë e energjisë. Ai përdor materiale elektrodë me shumë elementë për të ulur ndjeshëm shkallën e reaksionit të brendshëm kimik, i cili, pretendon kompania, është një nga arsyet kryesore pse ky lloj i ri i baterisë mund të ofrojë jetëgjatësi të zgjatur.

Prodhuesi kinez i veturave thotë se bateria mund të ringarkohet 3500 herë, që korrespondon me udhëtimin deri në një milion kilometra, të gjitha me ndikim minimal në rrezen e baterisë. Jo vetëm që jetëgjatësia e zgjatur do të ndihmojë në vlerën e mbetur të automjeteve elektrike të përdorura, por Geely thotë se do të reduktojë emetimet e karbonit me më shumë se 80 mijë ton në vit.

Qeliza ka një kapacitet prej 192 Wh/kg dhe është afërsisht 40 për qind më e shkurtër se bateria konkurruese Blade. Bateria e re u ngarkua vetëm 17 minuta e 4 sekonda. Përveç kësaj, në temperaturat -30 ° C, bateria ruajti 90.54 për qind të kapacitetit të saj.

Geely është veçanërisht krenare se sa e sigurt është bateria. Nëse qeliza shpohet, një shtresë me letër alumini do të bashkohet automatikisht në diafragmën e baterisë për të krijuar një shtresë izoluese, duke parandaluar qarqet e shkurtra dhe goditjet termike. Gjatë testimit, bateria u shpua me tetë kunja çeliku 5 mm në të njëjtën kohë dhe u la në këmbë për një orë, pa efekte të këqija. Geely ka qëlluar edhe baterinë me një plumb 5.8 mm dhe nuk ka marrë flakë.

Testimi nuk u ndal me kaq. Edhe bateria e re është zhytur në ujin e detit, e hedhur në zjarr, e vendosur në një ambient jashtëzakonisht të ftohtë, e goditur nga anash, e shtypur me 26 tonë ngarkesë të rëndë.