Gërvalla takoi ambasadorin Hovenier, diskutojnë për ngjarjet aktuale

Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD), Donika Gërvalla, ka zhvilluar takimin e rregullt me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jeff Hovenier.

Gërvalla përmes platformës “X”, ka treguar të hënën se me ambasadorin amerikan ka diskutuar për ngjarjet e fundit.

Po ashtu, ajo thotë se kanë biseduar edhe për perspektivën euroatlantike të Kosovës, si dhe çështjen e sigurisë.

“Në takimin tim të rregullt me ambasadorin amerikan Jeff Hovenier, diskutuam për ngjarjet aktuale, perspektivën tonë euroatlantike dhe përpjekjet e përbashkëta të Kosovës së bashku me aleatët e saj në NATO dhe BE për të forcuar sigurinë dhe stabilitetin për këtë pjesë vendimtare të Evropës”, thuhet në reagimin e kryediplomates kosovare.

Opozita në Kosovës po e akuzon Qeverinë e Albin Kurtit që po i cenon raportet Kosovë-SHBA, sidomos pas zhvillimeve të fundit për çështjen e dinarit serb.

Por, kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se “SHBA-të i kanë partner e aleat ndonëse ndonjëherë mund të mos pajtohen”.