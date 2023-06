Gideon Levy: “Më shumë forcë do të sjellë më shumë rezistencë”

Gideon Levy, një autor izraelit dhe një kolumnist i Haaretz, thotë se Izraeli “provoi të gjitha mënyrat, të gjitha metodat… dhe nuk ia doli kurrë t’i jepte fund rezistencës së drejtë palestineze ndaj pushtimit”.

“Kështu që më shumë forcë do të sjellë më shumë rezistencë, dhe më shumë rezistencë do të sjellë më shumë forcë – dhe të dyja do të sjellin më shumë gjakderdhje dhe ne nuk do të shkojmë askund,” tha Levy për Al Jazeera.

“Zgjidhja e vetme është padyshim politike, por askush nuk mund të provojë një zgjidhje politike”, tha ai.

“Do të ketë dënime [ndërkombëtare], … por për sa kohë që komuniteti ndërkombëtar nuk përfshihet në veprime, … të gjithë e dinë se kjo nuk ka asnjë kuptim.” /mesazhi