​Gjashtë arsye pse ndiheni të uritur menjëherë pas mëngjesit

U zgjove, hëngre mëngjes dhe vetëm një ose dy orë më vonë ndihesh jashtëzakonisht i uritur dhe bosh në stomak.

Nëse keni dëshirën për të ngrënë përsëri menjëherë pas mëngjesit, kjo mund ta bëjë të vështirë ruajtjen e një peshe normale trupore

Ka disa arsye pse ndiheni të uritur shumë shpejt pas mëngjesit:

Mëngjesi nuk përmban kalori të mjaftueshme

Vakti i parë i ditës duhet të jetë ndërmjet 300 dhe 400 kalori. Nëse po përpiqeni të humbni peshë, vlera kalorike e mëngjesit duhet të jetë midis 300 dhe 350 kalori, dhe nëse po përpiqeni të ruani peshën trupore, mëngjesi duhet të ketë 350 deri në 400 kalori. Këto janë vlerat që duhet të udhëhiqeni, pra të mendoni kur zgjidhni ushqimin për mëngjes.

Vlera ushqyese e ushqimit nuk është e mjaftueshme

Ajo që hani është edhe më e rëndësishme se sa hani. Sipas nutricionistëve Stephanie Clarke dhe Willow Jarosh, është e rëndësishme të përfshini proteina në çdo mëngjes, sepse do t’ju mbajë të ndiheni të ngopur më gjatë dhe kështu do të parandaloni dhimbjet e papritura të urisë.

Megjithatë, mëngjesi duhet të përmbajë edhe karbohidrate, të cilat janë të nevojshme për energji dhe yndyra të shëndetshme për ngopje. Prandaj, mëngjesi duhet të përmbajë rreth 13 deri në 20 gram proteina, 40 deri në 55 gram karbohidrate dhe 10 deri në 15 gramë yndyra të shëndetshme. Ushqimi i pasur me fibra është gjithashtu i rëndësishëm sepse tretet më shumë, gjë që kontribuon në ndjenjën e ngopjes.

Zgjedhje të dobëta ushqimore

Krem, djathë, bukë të thekur, petulla, drithëra – këto janë zgjedhje mjaft të njohura për mëngjes, por nuk janë më të mirat për të arritur ngopje, sepse nuk përmbajnë të katër lëndët ushqyese që kemi renditur – proteina, karbohidrate, yndyra të shëndetshme dhe fibra. Nëse zgjidhni ushqime të ëmbla si reçel, kifle, pasta të mbushura me çokollatë, do të mbeteni gjithashtu të uritur sepse ushqime të tilla ofrojnë energji afatshkurtër që shterohet shpejt. Nëse nuk mund të hiqni dorë nga një ëmbëlsirë në mëngjes, gjeni mënyra për t’i kombinuar me ushqime të tjera që do t’ju japin dozën e nevojshme të energjisë.

Simptomat që keni mund të mos shkaktohen nga uria

Dhimbja e kokës, lodhja dhe vjellja mund të jenë shenja të urisë, por ato në fakt mund të sinjalizojnë diçka krejtësisht tjetër. Nëse jeni vazhdimisht të uritur, kjo mund të nënkuptojë se ju mungon gjumi, se jeni të dehidratuar, se jeni në PMS dhe gjithashtu ka mundësi që të keni konsumuar shumë sheqer ose që niveli i sheqerit në gjak ka filluar të bjerë papritur. Merrni një moment për të menduar se si ndiheni dhe përpiquni të kuptoni nëse jeni vërtet të uritur.

Keni nevojë për një meze të lehtë

Mëngjesi duhet të sigurojë ngopje për tre deri në katër orë. Nëse zgjoheni herët në mëngjes dhe hani mëngjes menjëherë pasi zgjoheni, mund të jeni të uritur shumë kohë para drekës dhe kjo është në rregull. Prandaj, sillni në punë një meze të lehtë që do t’ju sigurojë proteina, karbohidrate dhe yndyra të shëndetshme dhe nuk do të ketë një vlerë kalorike më të madhe se 150 kalori. Në këtë mënyrë do të jeni të ngopur, por nuk do të hani më shumë sesa i nevojitet trupit tuaj deri në drekë.

Për të siguruar një mëngjes cilësor dhe ushqyes, ja disa ide:

Vezë me bukë të thekur dhe fruta: bëni vezë të fërguara me dy vezë dhe hani një fetë bukë të thekur me grurë integral të lyer me pak avokado ose gjalpë bajame dhe gjysmë filxhani fruta.

Bollgur: Nuk do të ofrojë vetëm proteina të mjaftueshme, kështu që gatuajeni me qumësht në vend të ujit dhe përzieni pluhurin e proteinave, gjalpin e arrave ose jogurtin në qull. Në fund, kur qulli të jetë zier, shtoni fruta të freskëta, fara liri ose chia dhe arra.

Kos: shtoni fruta të freskëta, arra të copëtuara dhe granula në një enë me kos ose kefir.