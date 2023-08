Ekzistojnë shumë gjëra që nuk mund të blehen me para.Fatkeqësi është që shumë njerëz mendojnë se çdo gjë mund të blehet me para. Me para nuk mund të blehen:

– Dashuria;

– Ëndrrat;

– Miqtë;

– Dëshira e realizuar;

– Lumturia;

– Koha.

Atëherë, përse gjithë ky vrapim përpara?

Përktheu dhe përshtati:

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi (r.a)