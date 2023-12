​Gjashtë shenja paralajmëruese pak të njohura të tumorit të trurit

Rreth 2.500 njerëz diagnostikohen çdo vit në Mbretërinë e Bashkuar me glioblastoma, ndërsa shifra është 12.000 në SHBA.

Kështu, MailOnline zbulon shenjat paralajmëruese të një tumori të trurit glioblastoma.

Ndryshimet e personalitetit

Ndërsa një tumor i trurit fryhet dhe rritet, ai ushtron presion mbi qelizat e shëndetshme të trurit rreth tij, gjë që mund të ndikojë në funksionin e trurit.

Kjo mund të shkaktojë ndryshime të personalitetit, veçanërisht nëse tumori ndodhet në lobin frontal të trurit, i cili rregullon personalitetin dhe emocionet.

Ndryshimet e zakonshme në temperament përfshijnë rritjen e nervozizmit, agresionit, konfuzionit dhe harresës, si dhe ndryshimet e humorit dhe mungesën e interesit dhe motivimit.

Lodhja

Tumoret e trurit mund të shkaktojnë lodhje ekstreme, duke çuar në dhimbje të muskujve, rraskapitje pas detyrave të vogla konkurruese dhe gjumit të tepërt.

Lodhja mund ta bëjë më të vështirë marrjen e vendimeve, të menduarit qartë dhe mund të shkaktojë ankth ose depresion.

Kjo për shkak se rritja e një tumori dhe reagimi i trupit ndaj tij përfshin shkatërrimin e qelizave tumorale dhe riparimin e indeve, të cilat përdorin shumë energji, thotë Organizata Bamirëse e Tumorit të Trurit.

Kjo do të thotë se trupi juaj po punon më shumë dhe po vë energji që zakonisht kërkohet për detyrat e përditshme për të luftuar tumorin.

Vështirësi në komunikim

Harrimi i fjalëve, humbja e fillit të një bisede ose vështirësia në të folur janë të gjitha shenja të vështirësive në komunikim.

Një në pesë njerëz që kanë një tumor të trurit gjithashtu e përjetojnë këtë simptomë, megjithëse varet se ku ndodhet tumori i tyre, thotë Organizata Bamirëse e Tumorit të Trurit.

Lobi frontal është i përfshirë në prodhimin e gjuhës dhe lobi i përkohshëm është i përfshirë në të kuptuarit e gjuhës. Nëse një tumor është në njërën nga këto vende, presioni nga tumori ka të ngjarë të shkaktojë probleme.

Nëse ndodhet në hemisferën e majtë, mund të shkaktojë vështirësi gjuhësore, pasi këtu gjenden përgjithësisht zonat gjuhësore.

Vështirësi në kujtesë

Të kesh vështirësi në kujtimin e gjërave si afatgjatë ashtu edhe afatshkurtër mund të shkaktohet nga një tumor i trurit ose trajtimi për të.

Organizata bamirëse e tumorit të trurit vlerëson se gjysma e të sëmurëve do të përjetojnë këto simptoma.

Mund të shkaktojë humbjen e kujtimeve të formuara përpara se të formohej tumori ose të fillonte trajtimi. Tumori gjithashtu mund të shkaktojë vështirësi në rikujtimin e kujtimeve pasi keni pasur një tumor në tru ose pas trajtimit.

Nëse tumori është në lobin frontal ose temporal, ka më shumë gjasa që dikush të përjetojë humbje të kujtesës.

Konvulsione

Dy deri në tre persona të diagnostikuar me një tumor të trurit do të përjetojnë epilepsi thotë Organizata Bamirëse e Tumorit të Trurit.

Është simptoma e parë më e zakonshme që çon në një diagnozë të tumorit të trurit te të rriturit.

Një konvulsion ndodh kur ka një shpërthim të aktivitetit elektrik jonormal që shqetëson mënyrën se si truri funksionon normalisht.

Nëse keni kriza të përsëritura, mund të diagnostikohet si epilepsi e lidhur me tumorin e trurit.

Probleme me shikimin

Tumoret e trurit mund të shkaktojnë një sërë problemesh të shikimit, të tilla si humbja e shikimit, sytë e thatë, shikimi i dyfishtë dhe ndjeshmëria ndaj dritës.

Një në tre njerëz me një tumor të trurit raportojnë probleme me shikimin e tyre. Kjo mund të shkaktohet nga pozicioni i tumorit. Për shembull, nëse tumori shkakton ënjtje në diskun optik në pjesën e pasme të syrit, mund të shkaktojë probleme me shikimin.