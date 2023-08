Gjashtë ushqime që ju ndihmojnë të hiqni qafe nivelet e kolesterolit të keq

Kolesteroli është një substancë e yndyrshme e ngjashme me dyllin, e cila gjendet në gjak.

Njihet gjithashtu si një lipid që trupi ka nevojë për të punuar siç duhet. Kolesterol i keq mund të rrisë shanset për të marrë sëmundje të zemrës, goditje në tru dhe probleme të tjera. Termi mjekësor për kolesterolin e lartë në gjak është çrregullimi i lipideve, hiperlipidemia ose hiperkolesterolemia.

Kolesteroli juaj mund të reduktohet dhe sasia e lipideve që qarkullojnë nëpër sistemin tuaj mund të përmirësohet duke ndryshuar ushqimet që hani. Strategjia më e mirë për të arritur një dietë me kolesterol të ulët është përfshirja e ushqimeve që ulin LDL, grimca e rrezikshme që mbart kolesterolin që kontribuon në aterosklerozën e bllokimit të arterieve.

Këshilla për menaxhimin e kolesterolit

Menaxhimi i kolesterolit i referohet qasjes proaktive të mbajtjes së niveleve optimale të kolesterolit në trup për të promovuar shëndetin e zemrës. Ai përfshin monitorimin dhe kontrollin e niveleve të kolesterolit, veçanërisht kolesterolit LDL (të keq), kolesterolit HDL (të mirë) dhe triglicerideve. Menaxhimi i duhur i kolesterolit është thelbësor sepse nivelet e larta të kolesterolit LDL mund të çojnë në grumbullimin e pllakave në arterie, duke rritur rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe goditjes në tru.

Nga ana tjetër, mbajtja e niveleve të shëndetshme të kolesterolit HDL dhe kontrolli i triglicerideve mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër problemeve kardiovaskulare. Duke adoptuar një mënyrë jetese të shëndetshme, dietë të ekuilibruar dhe ndoshta medikamente, individët mund të menaxhojnë në mënyrë efektive kolesterolin dhe të mbrojnë zemrat e tyre.

Tërshëra

Le të fillojmë me vaktin e mëngjesit. Një tas me tërshërë në mëngjes është hapi i parë për të ulur kolesterolin tuaj. Shtoni një banane ose disa luleshtrydhe. Rekomandimet aktuale ushqimore kërkojnë konsumimin e 20 deri në 35 gram fibra në ditë, të paktën 5 deri në 10 prej të cilave duhet të jenë fibra të tretshme.

Çaji jeshil

Çaji jeshil përmban katekina dhe polifenole, të cilat kanë treguar se përmirësojnë nivelet e kolesterolit. Këto komponime pengojnë përthithjen e kolesterolit në zorrët dhe ndihmojnë në eliminimin e tij nga trupi. Konsumimi i rregullt i çajit jeshil mund të rrisë kolesterolin HDL duke reduktuar kolesterolin LDL dhe trigliceridet. Zëvendësimi i pijeve me sheqer me çaj jeshil ose shijimi i një filxhani pas ngrënies mund të ndihmojë në ruajtjen e niveleve të shëndetshme të kolesterolit.

Fruta të thata

Një grusht frutash të thata çdo ditë mund t’ju ndihmojë të mbani disa kushte shëndetësore larg. Bajamet, arrat, kikirikët dhe shumë të tjera janë ushqime të shëndetshme për zemrën, sipas studimeve. Një porcion ditor prej 56.6 gram arra mund të ulë LDL me rreth 5%. Lëndët ushqyese shtesë që gjenden te arrat ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës në mënyra të ndryshme.

Limonët

Limonët janë një burim i pasur i pektinës, një fibër e tretshme e njohur për uljen e kolesterolit LDL. Pektina lidhet me molekulat e kolesterolit, duke parandaluar thithjen e tyre dhe duke nxitur eliminimin e tyre. Për më tepër, përmbajtja e lartë e vitaminës C në limon ndihmon në rritjen e mbrojtjes antioksiduese të trupit, duke mbrojtur kundër stresit oksidativ të lidhur me kolesterolin. Shtrydhja e lëngut të freskët të limonit në sallata, pirja e ujit me limon ose përdorimi i lëvores së limonit në receta mund të jenë të dobishme për menaxhimin e kolesterolit.

Spinaqi

Spinaqi është një perime e shkëlqyer me gjethe jeshile që përmban sterole bimore, komponime që bllokojnë përthithjen e kolesterolit në zorrë. Ai gjithashtu siguron fibra dietike, të cilat ndihmojnë në uljen e kolesterolit duke u lidhur me molekulat e kolesterolit dhe duke ndihmuar sekretimin e tyre. Përfshirja e spinaqit në sallata, smoothie ose pjata të skuqura mund të ndikojë në nivele më të ulëta të kolesterolit dhe të kontribuojë në një shëndet më të mirë të zemrës.

Arra

Arrat janë një burim i pasur i acideve yndyrore omega-3 dhe fitosteroleve, të cilat të dyja luajnë një rol të rëndësishëm në menaxhimin e kolesterolit. Omega-3 rrisin kolesterolin HDL ndërsa reduktojnë kolesterolin LDL dhe trigliceridet, duke promovuar një profil më të shëndetshëm të lipideve. Fitosterolet konkurrojnë me kolesterolin për thithjen në zorrët, duke kontribuar më tej në uljen e kolesterolit. Përfshirja e një grushti arrash në dietën e përditshme ose përdorimi i tyre si mbushës për pjatat mund të ndikojë pozitivisht në nivelet e kolesterolit.