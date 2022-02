Gjeorgjia nuk harron historinë

Në qytetin piktoresk të Mestias, në rajonin e Svaneti thellë në malet e Kaukazit të Gjeorgjisë, është mbajtur gara e parë tradicionale e patinazhit, duke përdorur patina prej druri të punuar me dorë të quajtur Lukmeds.

Ata përdoreshin nga banorët për qëllime të ndryshme si lëvizja nëpër rrugët me dëborë dhe të ngrira të fshatrave, si dhe për argëtim duke bërë patinazh në pistat e skive në malet e larta dhe kodrat përreth.

Për prodhimin e tyre mund të përdoret dru me gjethe, si ahu, shkoza apo panje. Dorezat janë bërë nga një pemë arrë sepse është fleksibël, lehtësisht e përkulur dhe për më tepër nuk thyhet. Pjesa e poshtme përbëhet nga një pllakë metalike, e marrë nga vegla të ndryshme bujqësore.

28 persona morën pjesë dhe tregua aftësitë e tyre me patina tradicionale, me Lasha Shukvani që fitoi garën me kohën 21 sekonda e 31 të qindtat.