Gjërat që (ndoshta) nuk i dini për veganët dhe vegjetarianët

Cili është ndryshimi midis veganëve dhe vegjetarianëve? A mund të jenë fëmijët veganë? Vegjetarianët janë më mirë se të tjerët. Dhe, mbi të gjitha, çfarë thotë shkenca për të?

Kush janë veganët? Le të fillojmë me bazat, të cilat mund të duken të qarta për disa. “Vegan – lexojmë në faqen e internetit Vegan.com – është dikush që nuk ha produkte shtazore: mish, peshk, produkte qumështi, vezë. Veganët gjithashtu shmangin lëkurën dhe leshin, pasi këto produkte në përgjithësi çojnë në mbylljen, abuzimin dhe therjen e kafshëve.”

Termi “vegan”, si sinonim i abstenimit nga të ngrënit ose përdorimit të produkteve me origjinë shtazore, është pak më shumë se 20 vjeçar: ai u krijua në 1994 nga Donald Watson (në foto), bashkëthemelues i shoqërisë vegane. Para asaj kohe, në realitet fjala vegan ishte tashmë e përhapur në mesin e shkrimtarëve të trillimeve shkencore për të treguar… një banor të yllit Vega. Ndoshta ju kujtohet: edhe armiqtë e Grendizer dhe Mazinger quheshin “veganë”.

Pse njerëzit bëhen veganë? Vegan.com gjithashtu shkruan: “Tre arsyet kryesore pse njerëzit bëhen veganë kanë të bëjnë me shqetësimet për vuajtjet e kafshëve, shëndetin personal dhe mjedisin. Disa njerëz e bëjnë atë ekskluzivisht për një arsye, ndërsa për të tjerët është një përzierje arsyesh”. Meqë ra fjala: Veganizmi mbrohet sipas nenit 9 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut.

A ka ndonjë ndryshim midis vegjetarianëve dhe veganëve?

“Në thelb – shpjegon faqja e internetit Peta, organizata kryesore për të drejtat e kafshëve – vegjetarianët nuk hanë pjesët e trupit të të gjitha kafshëve, d.m.th. “mishin”. Këtu përfshihen pulat, lopët, kafshët detare dhe çdo kafshë tjetër. Të jesh vegjetarian gjithashtu zvogëlon sasinë e vuajtjes së kafshëve në dietën tuaj, por vegjetarianët ende mund të hanë vezë dhe produkte qumështi.” Për informacion të plotë, ka edhe gjysmë-vegjetarianë, të cilët ende hanë produkte shtazore, por në mënyrë më selektive (për shembull pulë dhe peshk, por jo mishin e kuq) dhe pescatarianët, të cilët shmangin mishin dhe shpendët, por ende hanë peshk dhe ushqim deti.

Respekt për kafshët, në çdo kuptim. Por ndryshimet nuk kufizohen vetëm në ushqim: Veganët gjithashtu blejnë pa egërsi, që do të thotë se ata nuk mbështesin kompanitë që eksperimentojnë me kafshët, i shfrytëzojnë ato për argëtim ose i vrasin për të përdorur lëkurën e tyre për veshje. I ndjeri Umberto Veronesi, një vegjetarian, e shpjegoi mirë në një intervistë me Corriere della Sera: «…Veganizmi është i ndryshëm nga vegjetarianizmi. Veganët ndjekin filozofinë anti-speciiste që refuzon shfrytëzimin e një specie nga një tjetër. Prandaj veganët jo vetëm që nuk hanë produkte me origjinë shtazore, si qumështi dhe vezët, por ata nuk përdorin asnjë objekt që përfshin abuzimin e njeriut ndaj një qenie tjetër të gjallë. Ky nuk është rasti im”.

A është e shëndetshme një dietë vetëm vegane?

Sipas Universitetit të Harvardit, dietat vegjetariane dhe vegane mund të jenë të shëndetshme, edhe nëse ndonjëherë u mungojnë disa lëndë ushqyese. Ato ndonjëherë kanë mungesë të proteinave, kalciumit, hekurit dhe vitaminës B12. Shumë nga këto lëndë ushqyese gjenden te vezët dhe produktet e qumështit, nëse jeni vegjetarian, dhe nga burimet bimore, nëse jeni vegan. Por mund t’ju duhet t’i përfshini ato në dietën tuaj. “Për shkak se vitamina B12 gjendet vetëm në burimet shtazore, nëse jeni vegan, mund të merrni në konsideratë një suplement”, thotë Kathy McManus, drejtore e Departamentit të Ushqyerjes në Spitalin e Harvardit. Acidet yndyrore omega-3 gjenden si në farat e peshkut ashtu edhe në farat e lirit, por trupi ynë nuk e përthith formën bimore, siç ndodh me omega-3 detare. Me pak fjalë, ndodh që ata që ndjekin një dietë vegane duhet të përdorin suplemente.

A janë vegjetarianët më të mirë?

E thënë thjesht, studimet amerikane tregojnë se vegjetarianët janë përgjithësisht më mirë sesa omnivorët, kanë zemra më të shëndetshme, rrezik të reduktuar për diabetin dhe disa lloje kanceri dhe janë më të hollë. Megjithatë, në kërkimet e kryera në Evropë, avantazhet janë shumë më pak të qarta. Pse? Sipas ekspertëve, studimet amerikane shpesh shtrembërohen sepse krahasojnë vegjetarianët me njerëz që kanë zakone të tmerrshme të të ngrënit: omnivorët atje hanë shumë keq. Krahasimi duhet të bëhet me ata që ndjekin një dietë të gjithanshme, por të shëndetshme. Nuk ka shumë studime që e kanë ndjekur këtë kriter, por ato të disponueshme e çojnë peshoren drejt një diete që përfshin të paktën peshkun. Përzierja perfekte? Dieta mesdhetare.

A mund të jenë fëmijët veganë?

Siç shpjegon Fondacioni Veronesi, është më mirë të shtyhet zgjedhja të paktën deri në fillimin e moshës shkollore: “Nëse tek të rriturit zgjedhja është e qëndrueshme, përballë suplementeve ushqimore, është më komplekse të përshtatet dieta e një fëmije që. ndjek një dietë vegane. Në vitet e para të jetës kërkesa për proteina me vlerë të lartë biologjike është më e lartë, pra të pasura me aminoacide esenciale – ato që njeriu nuk i sintetizon vetë: fenilalaninë, izoleucinë, histidine, leucinë, lizinë, metionina, treonina, triptofani dhe valina – dhe më lehtësisht të absorbueshme dhe të tretshme. I njëjti diskutim mund të shtrihet edhe për vitaminën B12, furnizimi i së cilës është thelbësor për zhvillimin e duhur neurologjik”.

A është eko e qëndrueshme dieta vegane?

Jo. Në të vërtetë, në terma afatgjatë do të ishte më keq se ai i gjithëngrënësit, si në aspektin e shfrytëzimit mjedisor ashtu edhe për mbijetesën e njerëzimit. Kjo mbështetet nga hulumtimi i Universitetit Tufts (SHBA) bazuar në analizën e dhjetë regjimeve të ndryshme diete (nga veganët tek vegjetarianët tek omnivorët e tjerë, të karakterizuar nga një prani më e madhe ose më e vogël e mishit dhe proteinave shtazore) dhe ndikimin e tyre mjedisor. Doli se një dietë vegane, në afat të gjatë, do të ishte ajo që mund të ushqente më pak njerëz, duke u dëshmuar si zgjedhja më pak e qëndrueshme për njerëzimin.