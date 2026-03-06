Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Gjermania shpreh kundërshtim ndaj armatosjes së grupeve kurde kundër Iranit

Gjermania shpreh kundërshtim ndaj armatosjes së grupeve kurde kundër Iranit

Gjermania shprehu kundërshtim ndaj planeve të dyshuara të SHBA-së për të armatosur grupet kurde përgjatë kufirit me Irakun për të nxitur një kryengritje popullore dhe përmbysur regjimin e Iranit, transmeton Anadolu.

Duke folur në një konferencë për shtyp në Berlin, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Martin Giese, paralajmëroi se përhapja dhe përshkallëzimi i mëtejshëm i luftës së Iranit do të ishte shumë i rrezikshëm për rajonin.

“Qeveria irakiane po bën çdo përpjekje për ta mbajtur Irakun sa më larg konfliktit aktual. Ne i mirëpresim fuqimisht këto përpjekje, sepse përfshirja e shteteve ose aktorëve të tjerë do të rrezikonte më tej stabilitetin rajonal”, tha zëdhënësi.

Giese gjithashtu tha se udhëheqësit e qeverisë rajonale kurde të Irakut kohët e fundit lëshuan një deklaratë duke njoftuar se do të vazhdojnë përpjekjet për të qëndruar larg konfliktit. Ai shtoi se partitë opozitare kurde iraniane gjithashtu i mohuan këto spekulime.

Më herët të mërkurën, CNN raportoi se CIA ka zhvilluar plane për të ofruar mbështetje ushtarake për grupet kurde përgjatë kufirit Irak-Iran për një operacion tokësor në Iranin perëndimor.

Administrata Trump thuhet se ka zhvilluar diskutime me grupet opozitare iraniane dhe udhëheqësit kurdë në Irak rreth transferimeve të mundshme të armëve.

