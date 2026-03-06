Gjermania shpreh kundërshtim ndaj armatosjes së grupeve kurde kundër Iranit

Gjermania shprehu kundërshtim ndaj planeve të dyshuara të SHBA-së për të armatosur grupet kurde përgjatë kufirit me Irakun për të nxitur një kryengritje popullore dhe përmbysur regjimin e Iranit, transmeton Anadolu.
Duke folur në një konferencë për shtyp në Berlin, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Martin Giese, paralajmëroi se përhapja dhe përshkallëzimi i mëtejshëm i luftës së Iranit do të ishte shumë i rrezikshëm për rajonin.
“Qeveria irakiane po bën çdo përpjekje për ta mbajtur Irakun sa më larg konfliktit aktual. Ne i mirëpresim fuqimisht këto përpjekje, sepse përfshirja e shteteve ose aktorëve të tjerë do të rrezikonte më tej stabilitetin rajonal”, tha zëdhënësi.
Giese gjithashtu tha se udhëheqësit e qeverisë rajonale kurde të Irakut kohët e fundit lëshuan një deklaratë duke njoftuar se do të vazhdojnë përpjekjet për të qëndruar larg konfliktit. Ai shtoi se partitë opozitare kurde iraniane gjithashtu i mohuan këto spekulime.
Më herët të mërkurën, CNN raportoi se CIA ka zhvilluar plane për të ofruar mbështetje ushtarake për grupet kurde përgjatë kufirit Irak-Iran për një operacion tokësor në Iranin perëndimor.
Administrata Trump thuhet se ka zhvilluar diskutime me grupet opozitare iraniane dhe udhëheqësit kurdë në Irak rreth transferimeve të mundshme të armëve.