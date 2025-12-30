GM shpenzon shuma të mëdha parash për një motor V8

General Motors po shpenzon një shumë të madhe parash për një motor V-8 të gjeneratës së gjashtë.
Ky motor i ri do të fuqizojë një shumëllojshmëri automjetesh, përfshirë Chevrolet Corvette.
Ai duhet të vijë gjithashtu në dy madhësi, që do të thotë se vetura sportive ikonike e kompanisë mund të ketë një motor edhe më të madh.
Sipas një raporti të ri të Corvette Blogger, motori i gjeneratës së gjashtë LS6 do të jetë 6.7 litërsh.
Ky motor i ri ka të ngjarë të jetë i disponueshëm në Corvette Grand Sport të vitit 2027.
GM premton se motorët e rinj do të ofrojnë më shumë fuqi sesa linja aktuale.
Rritja e fuqisë nuk do të dëmtojë as efikasitetin, sipas prodhuesit të automjeteve.