Google hap qendrën e Inteligjencës Artificiale në Berlin – si pjesë të...

Google hap qendrën e Inteligjencës Artificiale në Berlin – si pjesë të një programi investimi prej 5.5 miliardë eurosh

Google ka hapur një qendër të re të inteligjencës artificiale në Berlin, si pjesë e një programi investimi prej 5.5 miliardë eurosh në Germany.

Qendra do të bashkojë ekipet nga Google DeepMind, Google Research dhe Google Cloud për të zhvilluar teknologji të avancuara të inteligjencës artificiale.

Projekti synon të rrisë bashkëpunimin mes kompanive teknologjike, universiteteve dhe institucioneve shtetërore.

Autoritetet gjermane e kanë përshëndetur investimin, duke e cilësuar si një hap të rëndësishëm për zhvillimin teknologjik të vendit.

Në kuadër të iniciativës do të zhvillohen edhe projekte kërkimore në mjekësi, përfshirë përdorimin e AI në zbulimin e ilaçeve të reja.

Sipas një analize ekonomike, përdorimi i gjerë i inteligjencës artificiale mund t’i shtojë ekonomisë gjermane rreth 440 miliardë euro në vit deri në vitin 2034.

