Google konfirmon rritjen e çmimit të Pixel 11, zbulon përpjekje të “përkushtuara” për ta bërë Android-in më efikas në RAM

Përpara lançimit të Pixel 11, divizioni i pajisjeve Made by Google detajoi se si është ndikuar nga “kriza e rëndë e memories RAM, e nxitur nga furnizuesit”. 9to5Google foli këtë javë me Zëvendëspresidentin e Pajisjeve dhe Shërbimeve të Google, Shakil Barkat, rreth situatës dhe se si kjo do të ndikojë në atë që do të vijë muajin e ardhshëm.
Barkat theksoi se, si të gjitha kompanitë e tjera të teknologjisë së konsumatorit, Google po përjeton një rritje të paparë të kostove, duke vënë në dukje se “nuk ka pasur kurrë një rritje të çmimeve të memories si ajo që po kalon bota tani”.
Ai iu referua të dhënave të Morgan Stanley rreth një rritjeje gjashtëfish ku 1 GB RAM shkoi nga 2.80 dollarë në vitin 2025 në 12 dollarë këtë vit.
Ekzekutivi i pajisjeve tha se Google i ka “mbrojtur konsumatorët tanë nga luhatjet e furnizimit për aq kohë sa të jetë e mundur”, duke iu referuar pajisjeve që janë tashmë në treg. Megjithatë, “ekonomia ka ndryshuar rrënjësisht dhe ne nuk jemi imunë ndaj kësaj”.
Si e tillë, e gjithë familja e pajisjeve Pixel do të shohë “rregullime” të çmimeve që “do të lançohen në mënyrë dinamike për t’u përputhur me realitetet e furnizimit”.
Kjo përfshin serinë e ardhshme Pixel 11, megjithëse kompania nuk do të ndajë detaje deri në njoftimin e 12 gushtit. Portofoli i pajisjeve të Google përfshin gjithashtu Pixel Watch.
Google vëren se është i përkushtuar për të “ofruar përvoja premium me një vlerë të arritshme”. Barkat tha se blerësit ende mund të presin promovime, oferta shkëmbimi dhe përfitime të paketuara si Google One, të cilat janë një “pjesë qendrore e mënyrës se si e bëjmë linjën Pixel të arritshme”.
Sipas rrjedhjeve të fundit, shenja më e dukshme e kësaj krize duket të jetë Pixel 11 Pro hyrës që shkon nga 16 GB RAM në 12 GB. Çmimi fillestar i përfolur i Pixel 11 dhe Pixel 11 Pro pritet të rritet me 100 dollarë, por dyfishimi i hapësirës së ruajtjes në 256 GB do ta zbuste disi goditjen.
Megjithatë, çmimet e rrjedhura sugjerojnë se Pixel 11 Pro XL dhe Pixel 11 Pro Fold mund të shohin një rritje të drejtpërdrejtë prej 100 dollarësh. Ky përçarje do të ndikojë gjithashtu në “telefonat Pixel në treg”.
Google nuk u zgjerua më tej, por kjo me sa duket i referohet Pixel 10a, i cili nuk është as në gjysmën e ciklit të tij jetësor si hyrja e kompanisë në kategorinë e mesme.
Kompania sot nuk po tregon se kur do të rriten çmimet ekzistuese, por ndoshta është e mençur që klientët potencialë të blejnë sa më shpejt.
Duke bërë këto ndryshime, Google tha se fokusi i saj është në sigurimin që “ofertat e pajisjeve të mbeten tepër konkurruese” në “çdo nivel të familjes Pixel”.
Përtej nevojës për të kaluar “kostot e furnizuesve” tek konsumatorët, Google gjithashtu po “inxhinieron në mënyrë agresive rrugën e saj përmes këtyre sfidave”.
Barkat përmendi një “përpjekje të përkushtuar” për të ulur kërkesat e memories në të gjithë Android dhe ekosistemin e aplikacioneve për të “mundësuar që pajisjet të kenë më pak RAM duke ruajtur një përvojë të shkëlqyer përdoruesi”.
Përveç kësaj, Google ia atribuon qasjen e saj të plotë të AI-së, softuerit dhe silikonit lejimin e modeleve në pajisje për t’u ngarkuar dhe ekzekutuar në mënyrë efikase.