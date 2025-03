Google lançon versionin e Drive për laptopët me procesorë ARM

Disa brende të mëdha lançuar laptopët e tyre me çipet ARM të cilët premtojnë një revolucion për kompjuterët personal në aspektin e efikasitetit dhe performancës.

Google lançon një version të përshtatur të Google Drive për kompjuterët me procesorë ARM si Snapdragon X Elite dhe X Plus.

Kompania njoftoi funksionalitetin përmes një postimi në blog duke thënë se aplikacioni Drive për Windows është gjerësisht i disponueshëm për kompjuterët me çipe Snapdragon X.

Në të njëjtën kohë ndjekin hapat e Apple e cila e nisi këtë me çipin M1 në 2020. Aplikacioni i ri Drive funksionon vetëm me Windows 11 dhe WebView2. Përdoruesit ekzistues të versioneve eksperimental do të përditësohen në versioni e plotë.

Aplikacioni i ri është i disponueshëm për konsumatorët Google Workspace, Workspace Individual dhe llogaritë personale të Google.