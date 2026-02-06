Google zbulon Pixel 10a përpara lansimit zyrtar

Pas muajsh thashethemesh, Google më në fund ka zbuluar Pixel 10a .
Telefoni i ri inteligjent i kompanisë me çmim të përballueshëm u shfaq në një njoftim paraprak për lansimin zyrtar, i cili do të vijë pas dy javësh.
Google do të fillojë porositë paraprake për Pixel 10a të shumëpritur më 18 shkurt.
Kompania ndau një video paralajmëruese që tregon dizajnin paksa të ndryshuar të pajisjes dhe një nga ngjyrat e saj të reja.
Bazuar në videon e Google, Pixel 10a nuk do të devijojë shumë nga dizajni i Pixel 9a.
Ndryshimi më i rëndësishëm është kamera e dyfishtë e sheshtë në pjesën e pasme, e cila duket plotësisht në të njëjtin nivel me pjesën e pasme të pajisjes.
Një tjetër detaj intrigues është ngjyra e re.
Google nuk ndau asnjë detaj tjetër rreth pajisjes së re.
Ende nuk dihet asgjë zyrtare rreth specifikimeve apo çmimit të saj.