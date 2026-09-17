Ballina Sport Futboll Granit Xhaka reagon pas vendimit në Hagë ndaj krerëve të UÇK-së

Granit Xhaka reagon pas vendimit në Hagë ndaj krerëve të UÇK-së

Futbollisti nga Kosova dhe kapiteni i përfaqësueses së Zvicrës, Granit Xhaka, ka reaguar publikisht pas zhvillimeve të fundit gjyqësore në Dhomat e Specializuara në Hagë ndaj ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK).

Përmes një postimi në rrjetin e tij social Instagram, Xhaka ka shpërndarë një imazh mbështetës ku shihen fotografitë e ish-krerëve të UÇK-së — Jakup Krasniqi, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Rexhep Selimi.

“Luftuan në tokën e tyre, për lirinë e atdheut. Liria ka emër”, shkruhet në postimin e Xhakës.

Në pjesën e poshtme të imazhit shfaqet edhe flamuri me stemën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, duke përcjellë një mesazh të qartë solidarizimi dhe mbështetjeje për krerët e UÇK-së.

Xhaka njihet për mbështetjen e tij të vazhdueshme ndaj çështjes kombëtare dhe figurave historike të Kosovës.

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