Greqia ndalon protestën kundër ankorimit të një anijeje turistike izraelite

Autoritetet greke në ishullin Syros në Detin Egje kanë ndaluar një protestë kundër një anijeje turistike në pronësi izraelite, e cila ishte planifikuar të ankorohej, transmeton Anadolu.
Siç raporton gazeta Kathimerini, Roja Bregdetare tha se protesta e planifikuar kundër ankorimit të anijes Crown Iris, e cila mund të akomodojë deri në 2.000 pasagjerë dhe 650 anëtarë të ekuipazhit, mund të shkaktonte trazira, përfshirë përleshje mes protestuesve dhe turistëve.
Në deklaratë thuhej se protestat mund të zhvillohen ende në vende alternative, larg zonës së bregdetit.
Po ashtu thuhet se mbajtja e protestës në vendet e përcaktuara fillimisht “përbënte një kërcënim serioz për sigurinë publike për shkak të mundësisë së kryerjes së krimeve të rënda, veçanërisht kundër jetës së njerëzve, integritetit fizik dhe pronës, si dhe ndaj veprimtarisë sociale dhe ekonomike të zonës”.
Nisma Kundër Luftës në Syros kishte bërë thirrje për një demonstratë përgjatë bregdetit të Ermoupolit, kryeqytetit të ishullit, pak para mbërritjes së planifikuar të anijes për një vizitë njëditore sot në mëngjes.
Grupi tha se protesta synonte “të shprehte solidaritetin tonë të plotë me popullin palestinez dhe të gjithë popujt e rajonit”.
“Ne do të dërgojmë një mesazh të qartë se kriminelët e luftës gjenocidale dhe mbështetësit e tyre nuk janë të mirëpritur në ishullin tonë”, tha grupi.