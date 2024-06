Me moton “Përgjigjia është libri” të mërkuren në Prishtinë u hap panairi i 24 i librit nga “Shoqata e Botuesve të Kosovës”

Shtëpia botuese “Dituria Islame” e cila tradicionalisht është pjesë e këtij panairi për libërdashit këtë vit prezantohet me 77 tituj prej tyre 6 tituj të rinjë dhe me oferta deri 20% zbritje.

