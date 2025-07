Haxhiu tregon se a do të tërhiqet nga kandidatura për kryetare të Kuvendit

Pas dështimit të seancës së 43-të për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës, deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje, njëherësh kandidate për kryetare të Kuvendit, Albulena Haxhiu, ka folur për mediat duke sqaruar pozicionin e saj dhe qëndrimet e VV-së.

Ajo ka theksuar se nuk ka ndonjë përcaktim ligjor apo kushtetues që thotë se sa herë mund të kandidohet një emër për kryetar.

“Gjykata Kushtetuese nuk ka bërë përcaktime e as nuk ka vendosur kriter se sa herë duhet ta kandidojë një kandidat, por e them prapë se nëse me votim të fshehtë nuk i kam 61 vota, unë tërhiqem. Ky ka qenë kompromisi i parë që e kemi bërë. Ka qenë qëndrim i njëanshëm i imi, por që është respektuar nga ana e VV-së dhe kompromisi i dytë është që ta rrezojmë bashkë Komisionin për Votim të Fshehtë dhe le të merremi vesh për kryetarin dhe nënkryetarët”, deklaroi ajo para gazetarëve.

Ajo ka hedhur poshtë pretendimet se është ndryshuar rendi i ditës nga ana e kryesuesit të seancës.

“Thonë që e kemi ndryshuar rendin e ditës. Kjo nuk qëndron. Kryesuesi i seancës në përpikëri ashtu siç shkruan edhe në Rregulloren e Kuvendit, i është përmbajtur rendit të ditës. Tani kemi mbetur te pika e tretë që është zgjedhja e kryetarit. S’kemi bërë ndryshim të rendit të ditës. Po ashtu, aktgjykim i fundit i Gjykatës Kushtetuese e konfirmon që s’ka pasë ndryshim të rendit të ditës, e dyta, thonë që duhet pasur mocion procedural për votim të fshehtë edhe kjo është e paqëndrueshme, sepse Kushtetuesja ka thënë se s’është e përcaktuar me ligj mënyra se a shkohet me votim të fshehtë apo me votim të hapur, prandaj edhe pas 6 tentimeve me votim të hapur, kryesuesi i Kuvendit sipas aktgjykimit të vitit 2014-të po ashtu edhe me letrën e presidentes ka vazhduar me letrën e fshehtë”, deklaroi Haxhiu.

Seanca për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit ka dështuar disa herë, me tensione ndërmjet pozitës dhe opozitës për procedurat dhe mënyrën e votimit.