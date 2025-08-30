Helmimi në verë, rreziku më i madh salmonela

Gjatë verës, përveçse duhet të ruhemi nga rrezet ultravjollcë dhe nga dehidrimi, nuk duhet të harrojmë se gjatë kësaj stine shtohet edhe numri i të infektuarve me salmonela.
Produktet ushqyese në temperaturë të lartë prishen më shpejtë dhe më lehtë, kështu që gjatë verës duhet t’i kushtohet kujdes helmimit. Rreziku më i madh vjen nga mundësia e helmimit me salmonela.
Infektologët pohojnë se është shumë me rëndësi që infeksioni nga ky bakter të zbulohet në kohë.
Ushqimi mund të kontaminohet nga duar të palara dhe të infektuara. Më shpesh ndodh në rastet e ushqimeve, që përgatiten me duar të cilat nuk lahen me sapun pas përdorimit të tualetit.
Simptomat paraqiten ndërmjet 24 dhe 48 orësh pas konsumimit të ushqimit të kontaminuar, ndërsa shfaqen me vjellje, diarre, temperaturë të lartë trupore (deri në 39°C ), dhimbje koke, dhimbje barku, gjendje dobësie dhe gulçe muskulore.
Mishi i viçit, i pulës dhe vezët mund të jenë të infektuara me salmonelë. Por gjithashtu edhe perimet e freskëta (sallata, qepët, karota, spinaqi, domatet, patatet, speci etj.) mund të jenë të kontaminuara me salmonelë.
Përveç se me anë të ushqimit, me salmonela mund të infektoheni edhe nga përkëdhelja e kafshëve (qentë dhe macet), të cilat shpesh janë bartës të këtij infeksioni. Për këtë arsye është shumë me rëndësi që t’i lani duart para çdo ushqimi.
Njerëzit e shëndoshë në rast të infeksionit jo të rëndë mund të mjekohen dhe vetë në shtëpi, duke konsumuar shumë lëngje dhe duke marrë ushqim dietik. Ndërsa nëse bëhet fjalë për të moshuar dhe fëmijë, atëherë duhet të kërkohet ndihma e mjekut.
Ushqimin e infektuar me salmonela nuk mund ta dalloni, mirëpo mund ta shmangni përdorimin e tij. Bartës kryesorë të salmonelës janë vezët e paziera mirë.
Gjatë trajtimit kundër salmonelës duhen shmangur ushqime me yndyrë dhe sheqer të lartë. Gjithashtu duhen shmangur ushqime djegëse dhe kafeja gjatë dy ditëve të shfaqjes së simptomave.
Kujdes duhet t’i kushtohet edhe tortave me krem dhe akulloreve, ndërsa salmonela e rrezikshme mund ‘të sulmojë’ nga mishi i pa zier mirë.